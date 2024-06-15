Diyarbakır Silvan ilçesinde 05.31’de, Çınar ilçesinde 05.34’de bayram namazı kılınacak

15 Haziran 2024 10:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:19

Kurban Bayramı’nda kurban kesmesi vacip olan müminler kurban kanı akıtarak Allah’ın rızasını ermek ve Allah’a adanmışlıklarını gösterirler. Bayram namazından sonra kurban kesilir.

Diyarbakır Silvan ilçesinde bayram namazı 05.31’de kılınacak.

Kurban Bayramı ezanı Diyarbakır Çınar ilçesinde 05.34’de okunacak.

“Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkânı olmayanlar için -Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece- sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.” (TEVBE/91)

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ NELER?

Bayram günü erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek sünnettir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE DİYARBAKIR’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da bayram namazı 05.40’da kılınacak.