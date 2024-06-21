Diyarbakır'da 5 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı yangını soğutma çalışmaları devam ediyor

21 Haziran 2024 08:59 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:20

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını büyüdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangını büyüdü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınları artmaya başladı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan anız yangınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre 5 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır 44 vatandaş ise yaralandı.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

DİYARBAKIR'DA YANGIN SON DAKİKA

Çınar ilçesinde bulunan kırsal alanda gece yarısı başlayan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılan yangına Diyarbakır ve Mardin'in yanı sıra çevre illerden de ekipler gönderildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ise hala devam ettiği belirtilirken yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.

ANIZ NE DEMEK?

Ekinler biçildikten sonra tarlada kalan köklü sapa yani sürülmemiş tarlaya anız denir.