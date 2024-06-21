Diyarbakır'da anız yangını kontrol edilemiyor! Vali acı haberi verdi: Ölüler var

21 Haziran 2024 01:15 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 02:15

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. İlk gelen bilgilere göre Diyarbakır'da 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Mardin'de de bir vatandaşımız yaşamını yitirdi, 10 kişi yaşaralandı.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar'da yangın bölgesinde incelemede bulundu. Su, AA muhabirine, anızdan kaynaklı yangın çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz, hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içinde yürütüyoruz."

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI

Vali Su, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından kırsal Köksalan, Yazçiçeği ve Bağacık mahallelerinin etkilendiğini dile getirdi. Su, aşırı sıcağın yanı sıra bahar döneminde alınan aşırı yağış nedeniyle çok fazla ot yetişmesinin yangını körüklediğini ifade etti.

Yangının örtü ve anız yangını şeklinde devam ettiğini belirten Su, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerimiz sahada. İnşallah kısa sürede tamamen kontrol altına almış oluruz diye değerlendiriyorum. Tekrar yaralı kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Köksalan, Bağacık ve Yazçiçeği mahallelerimizde yangını kontrol altına almış durumdayız. Şu anda tabi bir taraftan da yayılma durumu vardı, onları da takip ediyoruz. Ağaçsever mahallemizde inşallah orayı da tamamen kontrol altına almış olacağız ve tabii sabaha kadar da yine soğutma çalışmalarımız aynı koordinasyon içinde devam edecek. Maalesef hastaneye kaldırdığımız 6 yaralımız vardı, o yaralılarımızdan biri hayatını kaybetti. Yangında 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın tedavisi devam ediyor.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Mardin Valiliği, Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden ilerleyen yangının Mazıdağı’nda ulaştığı mahallelerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Köksalan Mahallesi kırsal alanlarında başlayan yangının, Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine doğru ilerlediği, yangın bölgesine ilk andan itibaren itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı araçlar ve ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Yangının çıkmasına müteakip Köksalan ve Yücebağ Mahalleleri arasında yangına müdahale etmeye çalışan bir 1 vatandaşımız vefat etmiştir, 10 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır. Söz konusu yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.