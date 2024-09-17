Dizi olan Masumiyet Müzesi'nin başrolünde Selahattin Paşalı oynayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

17 Eylül 2024 10:45 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:55

Orhan Pamuk’un eseri olan Masumiyet Müzesi dizi oluyor. Dijital platformda yayınlanacak olan dizinin başrolü belli olurken partneri de belirlenmek üzere. Masumiyet Müzesi dizi mi oluyor, nerede yayınlanacak gündeme geldi.

Orhan Pamuk’un 'Masumiyet Müzesi' romanı dizi olacak. Son zamanlarda yer aldığı projeler ile adından söz ettiren Selahattin Paşalı’nın başrol olduğu projenin oyuncu kadrosu da netleşmeye başlıyor. MASUMİYET MÜZESİ DİZİ Mİ OLUYOR, NEREDE YAYINLANACAK? Birsen Altuntaş'ın haberine göre Orhan Pamuk'un eseri olan Masumiyet Müzesi dizi olacak. Dijital platformda yayınlanacak olan dizi için oyuncu arayışları devam ediyorken Selahattin Paşalı​'nın başrol olması beğeni topladı. Netflix​ platformunda 9 bölüm olarak yayınlanması planlanan dizinin yönetmenliğini Zeynep Günay yapacak. OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OLACAK? Dizinin tam kadrosu henüz belli olmazken romanın ana karakteri Kemal​'i Selahattin Paşalı’nın oynayacağı belli oldu. Diziye uyarlanmış olan projeyi Ertan Kurtulan yazarken Orhan Pamuk'un onayı olmadan herhangi bir değişiklik olmayacağı söyleniyor. Orhan Pamuk’un da rol alması beklenen dizide Füsun karakterini Eylül Lize Kandemir'in oynaması bekleniyor. Kemal'in nişanlısı rolünü ise Oya Unustası oynayacak. İlgili Haberler Arcane'in 2. sezonu Kasım 2024'te Netflix'te çıkacak Netflix, iOS 16 desteğini kaldırıyor: İşte etkilenecek iPhone modelleri!