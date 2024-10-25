Dizilerin 1 hafta yayınlanmayacağı iddia edilmişti! Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün saati belli oldu

25 Ekim 2024 17:39 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 17:40

Televizyon ekranlarında dizilerin 24 Ekim Perşembe günü yeni bölümleri yerine tekrarları yayınlandı. İzleyiciler tarafından 25 Ekim Cuma günü Arka Sokaklar'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak edildi. Arka Sokak'lar bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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Teröristler tarafından TUSAŞ​'a yapılan saldırının ardından 23 Ekim Çarşamba günü dizilerin yeni bölümleri yayınlanmamıştı.

24 Ekim tarihinde de kanallar tarafından dizilerin yeni bölümleri yerine tekrarları yayınlandı.

Vatandaşlar tarafından bu durumun 25 Ekim Cuma günü de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor.

25 EKİM CUMA GÜNÜ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ YAYINLANACAK MI?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bilgilere göre diziler​ bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam gelirlerini elde edemediği için yayınlanmıyor.

Konuyla ilgili paylaşımında Altuntaş "Bu akşam da dizilerin yeni bölüm yayınları yapılmayacak. Nedeni reklam gelirinin düşüklüğü... Bölüm başı maliyeti karşılayacak reklam toplanamadığı için tekrar yayınlar yapılacak" ifadelerini kullandı.

25 Ekim Cuma günü ise bu durumun gerçekleşmeyeceği yayın akışında yer alan Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar ve Kara Ağaç Destanı'nın yeni bölümleri yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri cuma günleri saat 20.00'de yayınlanıyor.

25 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D yayın akışı ise şöyle:

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yalan

02:30 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel