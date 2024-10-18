Arka Sokaklar ilk bölümü 18 sene önce başladı

18 Ekim 2024 20:27 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 20:39

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar son bölümüyle tekrar gündeme geldi. Bununla birlikte vatandaşlar Arka Sokaklar ilk bölüm ne zaman sorusunu sordu.

Kanal D'nin en uzun ve en fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokak yıllardır yayınlanmaya devam ediyor.

Geniş izleyici kitlesiyle Arka Sokaklar​, izleyiciler tarafından sevilerek takip ediliyor. Bununla birlikte vatandaşlar Arka Sokaklar ilk bölüm ne zaman sorusunu gündeme getirdi.

ARKA SOKAKLAR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihine yayınlandığı bölümle damga vurdu. Polisiye ve dram​ türündeki dizi aralıksız her hafta ekranlara geliyor.

Dizinin ilk bölümü ise 31 Temmuz 2006 tarihinde ekranlarda yer aldı. 18 yıldır da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR KAÇ BÖLÜM?

Arka Sokaklar dizisi​ ilk olarak 2006 tarihinde yayınlandı. O günden bu zamana kadar 650'den fazla bölüm ekrana geldi. Bu da Türk televizyon tarihindeki en uzun süre yayınlanan dizilerden biri olduğunu gösteriyor.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI