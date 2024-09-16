Arka Sokaklar dizisine Orço karakteri ile tanınan Burak Alkaş dahil oluyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Eylül 2024 13:48 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 13:58

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır yayın hayatına devam eden Arka Sokaklar dizisine yeni bir isim katılıyor. Pis Yedili dizisinde Orço karakteri ile tanınan Burak Alkaş, Komiser Fikri Yeniceli karakterini oynayacak.

Arka Sokaklar​ dizisi yeni sezonu ile yayınlanmaya başladı. Komiser Fikri Yeniceli karakteri sosyal medyada da konuşulurken gerçekte kim oynuyor merak edilmişti. Sezon arası sonrası yayınlanmaya başlayan dizi 19. sezonuyla izleyicisiyle buluştu. ARKA SOKAKLAR KOMİSER FİKRİ YENİCELİ GERÇEKTE KİM? Kanal D ekranlarında yayınlanan diziye dahil olan Komiser Fikri Yeniceli karakteri beğeni topladı. Yeni dahil olan rolü, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pis Yedili dizisinde Orço'yu canlandıran Burak Alkaş oynuyor. BURAK ALKAŞ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? 17 Mayıs 1983 yılında İzmir'de doğan isim, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun mezun oldu. ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU Yıllardır ekranlarda yer alan polisiye konusunu ele alan dizide birçok başarılı isim yer aldı. Mesut Komiserin yeniden dahil olması seyirciyi sevindirirken kadroda yer alan oyuncular şöyle: Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Sinem Reyhan Kıroğlu, Cansu Fırıncı, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Ece Aydemir, Gizem Terzi, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar. İlgili Haberler Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in son hali ortaya çıktı! Ayakta durmakta güçlük çekti Arka Sokaklar yeni sezonu 13 Eylül Cuma günü başlayacak