Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in son hali ortaya çıktı! Ayakta durmakta güçlük çekti

04 Eylül 2024 15:12 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:17

Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar gibi yapımlarda rol alan Zafer Ergin, Rıza Baba rolüyle yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerinde görüntülendi. Ayakta durmakta güçlük çeken 82 yaşındaki Zafer Ergin'in videosu sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. 19 sezondur izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar'ın çekiminde görüntülenen Zafer Ergin'in yürümekte zorlandığı anlar ise sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

ZAFER ERGİN'İN ZOR ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Arka Sokaklar dizisinin Rıza babası Zafer Ergin, bu sezonda dizinin kadrosunda yer alacak. 82 yaşındaki Zafer Ergin, sette kameralara yansıdı. Yürümekte güçlük çeken oyuncunun o anları sevenleri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

ZAFER ERGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Ağustos 1942 doğumlu Zafer Ergin, birçok yabancı dizi ve filmde seslendirme yaparak sektöre giriş yaptı. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Ekmek Teknesi, Umut Yolcuları gibi yapımlarda rol alan Zafer Ergin, 10 Mayıs 2014'te Kim Milyoner Olmak İster? isimli yarışma programının sunucusu olan Kenan Işık'ın rahatsızlığı nedeniyle konuk sunucu olarak bir bölümlüğüne yarışmayı sunmuştur.