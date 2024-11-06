Djiku'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı gündem oldu

06 Kasım 2024 15:05 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 15:37

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın kamp kadrosunda Alexander Djiku yer almadı. Taraftarlar tarafından Alexander Djiku neden oynamıyor, yok sorularının cevapları araştırılıyor. Djiku yaşadığı son sakatlığın ardından tedbir amaçlı kadroya alınmadı. İrfan Can Kahveci'nin sakatlık durumu da belli oldu.

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! John Beaton'un istatistikleri

AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! John Beaton'un istatistikleri

UEFA Avrupa Ligi'nde bir galibiyet ve iki beraberlik alarak 14. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, 24. sıradaki Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile yarın (7 Kasım 2024 Perşembe) saat 23.00'de karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından bugün kamp kadrosunda yer alan oyuncular açıklandı.

Kamp kadrosunun açıklanmasının ardından taraftarlar Alexander Djiku'nun neden olmadığını araştırıyor. Ayrıca İrfan Can Kahveci'nin sakatlık durumu da merak ediliyor.

DJİKU AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Djiku, Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin 55. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Ganalı futbolcuya yapılan testlerin sonucunda herhangi bir sorun tespit edilemedi.

Ancak daha sonradan ortaya çıkan bilgilere göre Djiku, tedbir amaçlı AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında oynamayacak.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKATLIK DURUMU

Trabzonspor karşılaşmasında İrfan Can Kahveci de sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Açıklanan bilgilere göre sol üst arka adale kas tendon bileşkesinde kısmı yırtık tespit edilen yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci'nin milli aradan sonraki Kayseri mücadelesinde geri dönmesi bekleniyor.