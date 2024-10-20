DLS 25'in ne zaman çıkacağı gündeme geldi! Serinin bir önceki oyunu Kasım'da yayınlaşmıştı

20 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 14:24

Popüler mobil futbol oyunlarından biri olan Dream League Soccer serisinin yeni versiyonu gündeme geldi. Oyun severler tarafından DLS 25 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

Mobil oyun​ sektörü gün geçtikçe daha da gelişmeye ve popülerleşmeye devam ediyor.

Mobilde oynanan popüler futbol oyunlarından biri olan Dream League Soccer'ın (DLS) her sene yeni versiyonu çıkıyor.

Oyuncular tarafından serinin yeni oyunu DLS 25'in ne zaman çıkacağı merak ediliyor.

DLS 25 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun yapımcısı Fist Touch Games tarafından DLS 25'in ne zaman çıkacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Serinin en güncel oyunu olan DLS 24, 30 Kasım 2023 tarihinde çıkış yapmıştı.

DLS 25'in de bu tarihlerde çıkış yapması bekleniyor.

DLS 25 KADROLAR SİLİNECEK Mİ?

DLS 25 çıkış yaptığında kadroların silinip silinmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Eğer DLS 24 büyük bir güncelleme alarak DLS 25 olarak çıkış yaparsa oyuncuların mevcut kadroları sıfırlanmayacak.

Ancak DLS 25 yeni bir oyun olarak çıkış yaparsa oyuncuların kadrolarının sıfırlanması bekleniyor.