Doç. Dr. Aylin Kılıç'dan doktorlara "Keranatural" tedavi kursu

11 Ekim 2024 09:53 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:55

İstanbul’da düzenlenen kurs, keratokonus hastalığında yenilikçi bir tedavi olan Keranatural prosedürü konusunda uluslararası doktorlara eğitim sağladı.

Uluslararası alanda tanınan katarakt ve refraktif cerrahi uzmanı Doç. Dr. Aylin Kılıç, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Hilton Otel'de ikinci kez Keranatural tedavi kursunu gerçekleştirdi. Miami, Suudi Arabistan ve Güney Afrika’dan gelen doktorların da aralarında bulunduğu katılımcılar, keratokonus tedavisinde görmeyi iyileştiren bu yenilikçi yöntemi öğrenme fırsatı buldu.

Keranatural tedavisi, keratokonus hastalarında korneaya insan kollajeni yerleştirilerek göz sağlığı ve görme yetisini önemli ölçüde artıran bir prosedürdür. Uluslararası camiada büyük ilgi uyandıran bu tedavi yöntemi, Doç. Dr. Aylin Kılıç tarafından geliştirilmiş ve dünyada ilk kez uygulanmıştır. Doç. Dr. Kılıç'ın verdiği eğitim, bu yeniliği öğrenmek isteyen doktorlar için önemli bir fırsat sağladı.

Doç. Dr. Aylin Kılıç, kurs hakkında şu ifadeleri kullandı: "Korneaya küçük bir dokunuşun birinin hayatında derin değişikliklere yol açabileceği fikri ilham verici. Keratokonus hastalarının yaşamlarını dönüştürmeye yardımcı olmak benim için son derece anlamlı. Bu kurs boyunca gösterilen ilgi, inanılmaz çaba ve özveri için her birinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Bu kurs, doktorlara bu yenilikçi cerrahi yöntemin ayrıntılarını öğretmek amacıyla düzenlendi. Doç. Dr. Kılıç, "Birlikte çalışarak, öğrenerek ve daha iyi çözümler için çabalayarak her seferinde bir hasta için gerçek bir fark yaratıyoruz. Korneaya yapılan küçük bir dokunuş, hastaların akademik hayallerini gerçekleştirmelerine ya da kariyer yapmalarına olanak tanıyabilir," diye ekledi.

Kursun uluslararası boyutu, alanında uzman doktorların katılımı ve tedavi yönteminin yenilikçi doğası, etkinliği oldukça dikkat çekici hale getirdi.

Doç. Dr. Aylin Kılıç hakkında:

Doç. Dr. Aylin Kılıç, Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuş, katarakt, refraktif cerrahi ve keratokonus alanında uluslararası başarıya sahip bir cerrahtır. 2008 yılından bu yana Uluslararası Refraktif Cerrahi Derneği’nin Türkiye temsilcisi olan Kılıç, aynı zamanda derneğin yönetim kurulu üyesidir. Keranatural tedavisini dünyada ilk geliştiren ve uygulayan hekim olan Kılıç, 35 yaşında 50.000 cerrahi müdahale tecrübesine sahiptir ve keratokonus ile katarakt cerrahisi alanında dünya çapında uzmanlığıyla tanınmaktadır.