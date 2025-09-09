Dof Robotik halka arz sonuçları 2025! Borsada ne zaman işlem göreceği ve kaç lot verdiği belli oldu

Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği Dof Robotik halka arzının sonuçları duyuruldu. 5 Eylül'de talep toplama süreci sona ererken halka arz sonuçları da paylaşıldı.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI 2025

Kamuoyu Aydınlatma Platformu tarafından yayımlananan halka arz sonuçlarına göre açıklama şöyle oldu:

"Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 3 – 4 – 5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 45,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 2.025.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların 3,13 katına denk gelen 140.952.749 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 1,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 12,93 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,20 katı oranında talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

DOF ROBOTİK KAÇ LOT VERDİ, DAĞITTI?

Dof Robotik toplamda 45 milyon lot dağıtımı yaparken halka arzına 340 bin 447 kişi katıldı ve kişi başına 2.385 TL değerinde 53 lot düştü.

DOFRB NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz takvimine göre Dof Robotik, 11 Eylül itibarıyla DOFRB kodu ile borsada işlem görecek. Yıldız Pazar'da yer alan hisse 45,00 TL'den satışa sunulmuştu.