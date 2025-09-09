Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Dof Robotik halka arz sonuçları 2025! Borsada ne zaman işlem göreceği ve kaç lot verdiği belli oldu

Halka arz takvimine göre DOF Robotik, 3-4-6 Eylül tarihlerinde talep topladı. Sürecin sona ermesinin ardından KAP tarafından Dof Robotik halka arz sonuçları açıklandı ve kaç lot verdiği belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dof Robotik halka arz sonuçları 2025! Borsada ne zaman işlem göreceği ve kaç lot verdiği belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 09:52

Binlerce yatırımcının yakından takip ettiği Dof Robotik halka arzının sonuçları duyuruldu. 5 Eylül'de talep toplama süreci sona ererken halka arz sonuçları da paylaşıldı.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI 2025

Kamuoyu Aydınlatma Platformu tarafından yayımlananan halka arz sonuçlarına göre açıklama şöyle oldu:

"Dof Robotik Sanayi A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 3 – 4 – 5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Halka arzda birim fiyat 45,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 2.025.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, halka arz edilen 45.000.000 TL nominal değerli payların 3,13 katına denk gelen 140.952.749 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 1,84 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların yaklaşık 12,93 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,20 katı oranında talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

Dof Robotik halka arz sonuçları 2025! Borsada ne zaman işlem göreceği ve kaç lot verdiği belli oldu

DOF ROBOTİK KAÇ LOT VERDİ, DAĞITTI?

Dof Robotik toplamda 45 milyon lot dağıtımı yaparken halka arzına 340 bin 447 kişi katıldı ve kişi başına 2.385 TL değerinde 53 lot düştü.

Dof Robotik halka arz sonuçları 2025! Borsada ne zaman işlem göreceği ve kaç lot verdiği belli oldu

DOFRB NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz takvimine göre Dof Robotik, 11 Eylül itibarıyla DOFRB kodu ile borsada işlem görecek. Yıldız Pazar'da yer alan hisse 45,00 TL'den satışa sunulmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dof Robotik aracı kurumlar! DOFRB halka arz kaç lot verir?
ETİKETLER
#borsa
#yatırım
#hisse senedi
#finans
#Dof Robotik
#Hallo Arz
#Dofrb
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.