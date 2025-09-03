Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Dof Robotik aracı kurumlar! DOFRB halka arz kaç lot verir?

Dof Robotik Sanayi halka arzı bugün itibarıyla talep toplamaya başladı. Eşit dağıtım yapacak olan hissenin borsa kodu DOFRB olurken Yıldız Pazar'da yer alacak. Dof Robotik halka arz kaç lot verir henüz belli olmazken, olası lot miktarı belli oldu. Pay olarak 45,000,000 lot dağıtması bekleniyor.

Dof Robotik aracı kurumlar! DOFRB halka arz kaç lot verir?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 10:01

09.00 ile 17.00 aralığında talep toplayacak olan Dof Robotik halka arzının aracı kurumları da belli oldu. 3-4-5 Eylül tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin borsa kodu DOFRB olurken, halka arz fiyatı 45,00 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı 30.000.000 lot olarak duyuruldu.

DOF ROBOTİK ARACI KURUMLAR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Hisse Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Pay olarak 45,000,000 lot dağıtması beklenirken eşit dağıtım yapacağı da belirtildi. Fonun kullanım yerleri arasında
%10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, %5 GES ve yeşil dönüşüm, %5-10 Ar-Ge yatırımları, %10 Pazarlama ve satış, %10 Makine, ekipman ve proje yatırımları, %5 Girişim sermayesi yatırımları., %15 Finansal borç ödenmesi ve %35-40 İşletme sermayesi bulunuyor.

Dof Robotik aracı kurumlar! DOFRB halka arz kaç lot verir?

DOFRB KAÇ LOT VERİR?

Halka arz sonuçları sonrasında lot miktarı belli olurken olası dağıtılacak lot miktarları şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL)
- 250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL)
- 350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL)
- 500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL)
- 700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL)
- 1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL)
- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL)
- 2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)

Dof Robotik aracı kurumlar! DOFRB halka arz kaç lot verir?

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NEREDEN ALINIR?

SPK onayı sonrası talep toplamaya başlayan Dof Robotik halka arzı 45,00 TL'den satışa sunulurken eşit dağıtım gerçekleştirecek. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak olan DOFRB, tahsilat grupları arasında 18.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 4.500.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı, 22.500.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı yer almakta. Halka açıklık oranı %29,03, arz iskontosu %25,09 ve büyüklüğü 2 milyar TL olarak belirlendi.

