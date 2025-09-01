Dof Robotik halka arz hangi bankalarda var? Dağıtılacak olası lot miktarı 2025

3-5 Eylül aralığında talep toplayacak olan hisse eşit dağıtım yaparken fonun kullanım yerleri de belli oldu. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisseyi satın alacaklar bulunduğu bankaları araştırmaya başladı.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

45,00 TL hisse fiyatı olan Dof Robotik halka arzı Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek. Hissenin tahsilat grupları arasında 18.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 4.500.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı, 22.500.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı yer alıyor. Halka açıklık oranı %29,03 olurken, arz iskontosu %25,09 ve büyüklüğü 2 milyar TL olarak paylaşıldı. Bireysele eşit dağıtım yapılacak olan hissede T1-T2 bakiye kullanılamıyor.

Fonun kullanım yerleri arasında %10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, %5 GES ve yeşil dönüşüm, %5-10 Ar-Ge yatırımları, %10 Pazarlama ve satış, %10 Makine, ekipman ve proje yatırımları, %5 Girişim sermayesi yatırımları., %15 Finansal borç ödenmesi ve %35-40 İşletme sermayesi bulunuyor. Satmama taahhüdü 1 Yıl, İhraççı, 1 Yıl, Ortaklar olarak belirlendi.

DOF ROBOTİK KAÇ LOT VERİR?

Hissenin kaç lot vereceği halka arz sonuçları sonrasında belli olurken, olası lot miktarı paylaşıldı. Olası lot dağıtım miktarı listesi şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL)

- 250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL)

- 350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL)

- 500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL)

- 700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)