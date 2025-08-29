Dof Robotik halka arz katılım endeksine uygun mu? Eğlence sektörü ürünleriyle tanınıyor

Dof Robotik’in halka arz sürecine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Şirketin halka arzına dair fiyat, borsa kodu, ortaklık yapısı ve gelir kullanım planı açıklandı.

DOF ROBOTİK NE ÜRETİYOR, NE İŞ YAPIYOR?

Dof Robotik, eğlence endüstrisine yönelik geliştirdiği ürünlerle tanınıyor. Şirketin portföyünde uçuş tiyatroları, sürükleyici tüneller, panorama tiyatroları, kubbe tiyatroları, XD ve 4D tiyatroları, sanal ve artırılmış gerçeklik tabanlı atraksiyonlar bulunuyor. Bunun yanında etkileşimli simülasyonlar, oyun sistemleri ve özelleştirilmiş deneyim tasarımları da yer almakta. Şirketin geliştirdiği ürünler bugüne kadar dünya çapında 500’den fazla noktada kuruldu.

Şirketin faaliyetleri yalnızca ürün geliştirme ile sınırlı değil. Dof Robotik, sahip olduğu çok sayıda patentli simülasyon aracı, makine ve tematik tasarım ürünüyle de biliniyor. Küresel çapta %90’ın üzerinde ihracat oranına ulaşan şirket, satışlarının büyük bölümünü ABD ve çevresindeki ülkelere gerçekleştiriyor.

DOF ROBOTİK BORSA KODU VE HALKA ARZ FİYATI

Dof Robotik’in halka arz fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL seviyesinde olacak. Halka açıklık oranı ek satış dahil %33,39 olarak açıklandı ve toplamda 45 milyon lot dağıtımı yapılacak. Halka arzın bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirileceği duyuruldu.

Şirketin borsada işlem göreceği kod “DOFRB” olacak. Halka arzdan elde edilecek gelir, farklı kalemlerde kullanılacak. Bu kapsamda gelirin %10’u üretim ve ofis alanlarının genişletilmesinde, %4-5’i GES ve yeşil dönüşüm yatırımlarında, %10’u Ar-Ge çalışmalarında değerlendirilecek. Bunun yanı sıra %10-15’i pazarlama ve satış faaliyetlerinde, %10-15’i makine, ekipman ve projelerde, %5-10’u girişim sermayesi yatırımlarında, %40-50’si ise işletme sermayesi ihtiyaçlarında kullanılacak.

DOF ROBOTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, CAİZ Mİ?

Dof Robotik’in katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz kesinleşmiş değil. Bu konudaki nihai karar, onaylı izahname yayımlandıktan sonra açıklanacak.

Halka arzlarda katılım endeksine uygunluk, faiz hassasiyeti olan yatırımcıların ilgisini doğrudan etkileyebilecek kriterlerden biri olmaktadır. Şirketin halka arz sürecinde izahnamede yer alacak bilgiler doğrultusunda uygunluk şartları netlik kazanacak.