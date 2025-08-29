Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

Dof Robotik halka arz talep toplama döneminin ne zaman başlayacağı halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. 2006 yılında kurulan Dof Robotik, eğlence endüstrisine yönelik geliştirdiği robotik ürünler ile dünya çapında 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor. İşte Dof Robotik halka arz bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 19:32

Türkiye merkezli şirketi Dof ’in süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirketin halka arz detayları ve planlanan gelir kullanım alanları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dof Robotik’in halka arz tarihi, onaylı izahname yayınlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Şirketin sermaye piyasası düzenleyici kurumuna yaptığı başvuru sonucunda yayımlanacak olan izahname, yatırımcıların halka arz süreci ile ilgili tüm detayları öğrenmesini sağlayacak.

Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

Halka arz fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olacak. Toplamda 45 milyon lot dağıtılacak olan halka arzda, ek satış dahil halka açıklık oranı yüzde 33,39 seviyesinde olacak. Bu süreçte yatırımcılar, belirlenen takvim doğrultusunda talep toplama aşamalarına katılabilecek.

Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

DOF ROBOTİK HALKA ARZ EŞİT DAĞITIM MI, ORANSAL DAĞITIM MI?

Taslak izahnameye göre Dof Robotik’in bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Bu yöntemle bireysel yatırımcılar, talepte bulundukları lot sayısı gözetilmeksizin eşit şekilde hisse alabilecek.

Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

DOF ROBOTİK HALK ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Halka arzın talep toplama tarihleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname yayımlandıktan sonra duyurulacak. Yatırımcılar için en önemli aşamalardan biri olan talep toplama süreci, şirketin halka arz büyüklüğü ve yatırımcı ilgisiyle birlikte şekillenecek.

Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

DOF ROBOTİK KİMİN?

Dof Robotik’in ortaklık yapısında iki isim bulunuyor. Şirketin yüzde 80’i Mustafa Mertcan’a, yüzde 20’si ise Bakıt Baydaliev’e ait. Bu iki ortak, Dof Robotik’in yönetiminde ve karar alma süreçlerinde söz sahibi konumda bulunuyor.

Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 33,39 seviyesine çıkacak ve şirketin pay sahipliği yapısında kısmi bir değişim oluşacak.

Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

DOF ROBOTİK NE İŞ YAPAR?

2006 yılında kurulan Dof Robotik, eğlence endüstrisi için robotik teknolojilere dayalı ürünler geliştiriyor. Şirketin ürün yelpazesi arasında uçuş tiyatroları, sürükleyici tüneller, panorama ve kubbe tiyatroları, XD ve 4D tiyatrolar, VR ve AR tabanlı atraksiyonlar, etkileşimli simülasyonlar ve özelleştirilmiş oyun deneyimleri yer alıyor. Son 10 yılda dünya genelinde 500’den fazla noktaya ürün kurulumu gerçekleştirdi.

Şirketin ihracat oranı yüzde 90’ın üzerinde olup, ürünler 60’tan fazla ülkeye ulaşıyor. İhracatın büyük kısmı ABD ve çevresindeki ülkelere yapılıyor. Ayrıca Dof Robotik’in çok sayıda patentli ürünü bulunurken, Hurricane 360 VR ürünü IAAPA Brass Ring Ödülü’nün sahibi oldu. Şirket, IAAPA’dan toplamda dört ödül kazanarak uluslararası alanda başarılarını tescilledi.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#halka arz
#halka arz
#halka arzı
#borsa istanbul
#robotik
#bist100
#Dof Robotik
#Eğlence Endüstrisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.