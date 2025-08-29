Dof Robotik halka arz ne zaman? DOFRB talep toplama süreci başlıyor

Türkiye merkezli teknoloji şirketi Dof Robotik’in halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Şirketin halka arz detayları ve planlanan gelir kullanım alanları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Dof Robotik’in halka arz tarihi, onaylı izahname yayınlandıktan sonra kesinlik kazanacak. Şirketin sermaye piyasası düzenleyici kurumuna yaptığı başvuru sonucunda yayımlanacak olan izahname, yatırımcıların halka arz süreci ile ilgili tüm detayları öğrenmesini sağlayacak.

Halka arz fiyatı 45 TL olarak belirlenirken, şirketin halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olacak. Toplamda 45 milyon lot dağıtılacak olan halka arzda, ek satış dahil halka açıklık oranı yüzde 33,39 seviyesinde olacak. Bu süreçte yatırımcılar, belirlenen takvim doğrultusunda talep toplama aşamalarına katılabilecek.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ EŞİT DAĞITIM MI, ORANSAL DAĞITIM MI?

Taslak izahnameye göre Dof Robotik’in halka arzı bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek. Bu yöntemle bireysel yatırımcılar, talepte bulundukları lot sayısı gözetilmeksizin eşit şekilde hisse alabilecek.

DOF ROBOTİK HALK ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Halka arzın talep toplama tarihleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname yayımlandıktan sonra duyurulacak. Yatırımcılar için en önemli aşamalardan biri olan talep toplama süreci, şirketin halka arz büyüklüğü ve yatırımcı ilgisiyle birlikte şekillenecek.

DOF ROBOTİK KİMİN?

Dof Robotik’in ortaklık yapısında iki isim bulunuyor. Şirketin yüzde 80’i Mustafa Mertcan’a, yüzde 20’si ise Bakıt Baydaliev’e ait. Bu iki ortak, Dof Robotik’in yönetiminde ve karar alma süreçlerinde söz sahibi konumda bulunuyor.

Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 33,39 seviyesine çıkacak ve şirketin pay sahipliği yapısında kısmi bir değişim oluşacak.

DOF ROBOTİK NE İŞ YAPAR?

2006 yılında kurulan Dof Robotik, eğlence endüstrisi için robotik teknolojilere dayalı ürünler geliştiriyor. Şirketin ürün yelpazesi arasında uçuş tiyatroları, sürükleyici tüneller, panorama ve kubbe tiyatroları, XD ve 4D tiyatrolar, VR ve AR tabanlı atraksiyonlar, etkileşimli simülasyonlar ve özelleştirilmiş oyun deneyimleri yer alıyor. Son 10 yılda dünya genelinde 500’den fazla noktaya ürün kurulumu gerçekleştirdi.

Şirketin ihracat oranı yüzde 90’ın üzerinde olup, ürünler 60’tan fazla ülkeye ulaşıyor. İhracatın büyük kısmı ABD ve çevresindeki ülkelere yapılıyor. Ayrıca Dof Robotik’in çok sayıda patentli ürünü bulunurken, Hurricane 360 VR ürünü IAAPA Brass Ring Ödülü’nün sahibi oldu. Şirket, IAAPA’dan toplamda dört ödül kazanarak uluslararası alanda başarılarını tescilledi.

