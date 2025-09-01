Dof Robotik halka arz ne zaman işlem görecek? Hisse borsa kodu ve fiyatı belli oldu

Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren gelişme! 2025 halka arz takvimine göre yeni bir hisse halka arz oluyor. 3-4-5 Eylül tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin fiyatı 45,00 TL olarak belirlendi.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Halka arz takvimine göre 3-4-5 Eylül tarihlerinde talep toplayacak olan hissenin işlem görme tarihi henüz belli olmazken, talep toplama sürecinin ardından belli olacak. Eşit dağıtım yapacak olan hisse Yıldız Pazar'da işlem görürken 09.00 ile 17.00 aralığında talep toplayacak. Hisse Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satışa çıkarken 45,000,000 lot dağıtım yapacak.

DOF ROBOTİK BORSA HİSSE KODU VE FİYATI 2025

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak olan hissenin fiyatı 45,00 TL olarak belirlenirken, 3-4-5 Eylül tarihlerinde talep toplayacak. Borsa hisse kodu ile DOFRB olarak belirlendi. Eşit dağıtım ile 45,000,000 lot dağıtımı gerçekleşecek olan hisse katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Fonun kullanım yerleri arasında

%10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, %5 GES ve yeşil dönüşüm, %5-10 Ar-Ge yatırımları, %10 Pazarlama ve satış, %10 Makine, ekipman ve proje yatırımları, %5 Girişim sermayesi yatırımları., %15 Finansal borç ödenmesi ve %35-40 İşletme sermayesi bulunuyor.

DOF ROBOTİK KAÇ LOT VERİR?

Halka arzın kaç lot vereceği sonuçların ardından netleşirken tahmini lot miktarı şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL)

- 250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL)

- 350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL)

- 500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL)

- 700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)