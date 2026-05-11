Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Doğa Sigorta, “Şeffaflık ve Kontrol” sunan Kasko Hizmetlerine bir yenisini ekledi; Mobil Çekici Takip Sistemi devrede!

Türkiye sigorta sektörünün öncü şirketlerinden Doğa Sigorta müşteri deneyimini dijitalleşme ile yeniden tanımlayarak kasko asistans hizmetlerinde devrim niteliğinde bir adımı hayata geçirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Doğa Sigorta, “Şeffaflık ve Kontrol” sunan Kasko Hizmetlerine bir yenisini ekledi; Mobil Çekici Takip Sistemi devrede!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 17:33

Yeni devreye alınan “Mobil Çekici Takip Sistemi” ile sigortalılar, hasar anından aracın servise teslimine kadar tüm süreci akıllı telefonları üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

HABERİN ÖZETİ

Doğa Sigorta, “Şeffaflık ve Kontrol” sunan Kasko Hizmetlerine bir yenisini ekledi; Mobil Çekici Takip Sistemi devrede!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Doğa Sigorta, hasar anından aracın servise teslimine kadar tüm süreci akıllı telefonlar üzerinden takip etmeyi sağlayan Mobil Çekici Takip Sistemi'ni devreye aldı.
Sistem, SMS ile gönderilen tek bir link üzerinden çekicinin konumunu Google Maps üzerinde canlı izleme imkanı sunuyor.
Uygulama indirme zorunluluğu olmaksızın KVKK uyumlu ve süreli linkler aracılığıyla çalışıyor.
Bu dijital hamle ile çağrı merkezi trafiği minimize edilerek operasyonel verimlilik sağlanıyor.
Sistem şu an için İstanbul (Avrupa Yakası), Ankara, Bursa, Kocaeli ve Kayseri (Merkez) bölgelerinde aktif hizmet veriyor.
Doğa Sigorta'nın hedefi bu şeffaf deneyimi Türkiye genelinde standart hale getirmek.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

“Belirsizliği Ortadan Kaldırıyor, Kontrolü Müşteriye Veriyoruz”

Yeni hizmete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğa Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, sigortacılığın sadece bir tazminat ödeme süreci değil, bir güven ve deneyim yönetimi olduğunu vurguladı. Gölpınar, “Bu uygulamayı sadece teknik bir özellik olarak değil, müşteri deneyiminde bir standart değişimi olarak görüyoruz. Kaza sonrası yaşanan stresin en büyük kaynağı bilgi eksikliğidir. Biz, müşterimize SMS ile ilettiğimiz tek bir link üzerinden çekicinin konumunu Google Maps üzerinde canlı izleme imkânı sunarak bu belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Artık müşterilerimiz bekleyen değil, süreci yöneten taraf konumunda olacak” dedi.

Uçtan Uca Takip ve Operasyonel Hız

Sistem, yalnızca çekicinin olay yerine gelişini değil, aracın yüklenmesinden yetkili servise teslim edilmesine kadar geçen tüm transfer sürecini de kapsıyor. Uygulama indirme zorunluluğu olmaksızın çalışan sistem, KVKK uyumlu ve süreli linkler aracılığıyla yüksek güvenlik standartları sunuyor.
Doğa Sigorta’nın bu dijital hamlesi, operasyonel tarafta da büyük bir verimlilik sağlıyor. “Çekici nerede?” sorusundan kaynaklı çağrı merkezi trafiğini minimize eden sistem sayesinde ekipler, sigortalılara daha katma değerli hizmetler sunmaya odaklanabiliyor.

Doğa Sigorta, “Şeffaflık ve Kontrol” sunan Kasko Hizmetlerine bir yenisini ekledi; Mobil Çekici Takip Sistemi devrede!

İlk Etapta 5 Büyük Şehirde Aktif

Mobil Çekici Takip Sistemi şu an için;
• İstanbul (Avrupa Yakası)
• Ankara (Merkez)
• Bursa (Merkez)
• Kocaeli (Merkez)
• Kayseri (Merkez)
bölgelerinde aktif olarak hizmet veriyor.

Gelecek Hedefi: Türkiye Genelinde Dijital Standart

Hizmet ağını hızla genişletmeyi hedeflediklerini belirten Coşkun Gölpınar, “Hedefimiz çok net: Bu şeffaf deneyimi Türkiye genelinde standart hale getirmek. Biz sigortacılığı, belirsizlikleri ortadan kaldıran dijital bir güven platformu olarak yeniden tanımlıyoruz,” şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#Dijitalleşme
#sigorta
#Müşteri Deneyimi
#Hasar Yönetimi
#Mobil Çekici Takip
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.