Yeni devreye alınan “Mobil Çekici Takip Sistemi” ile sigortalılar, hasar anından aracın servise teslimine kadar tüm süreci akıllı telefonları üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

HABERİN ÖZETİ Doğa Sigorta, “Şeffaflık ve Kontrol” sunan Kasko Hizmetlerine bir yenisini ekledi; Mobil Çekici Takip Sistemi devrede! Doğa Sigorta, hasar anından aracın servise teslimine kadar tüm süreci akıllı telefonlar üzerinden takip etmeyi sağlayan Mobil Çekici Takip Sistemi'ni devreye aldı. Sistem, SMS ile gönderilen tek bir link üzerinden çekicinin konumunu Google Maps üzerinde canlı izleme imkanı sunuyor. Uygulama indirme zorunluluğu olmaksızın KVKK uyumlu ve süreli linkler aracılığıyla çalışıyor. Bu dijital hamle ile çağrı merkezi trafiği minimize edilerek operasyonel verimlilik sağlanıyor. Sistem şu an için İstanbul (Avrupa Yakası), Ankara, Bursa, Kocaeli ve Kayseri (Merkez) bölgelerinde aktif hizmet veriyor. Doğa Sigorta'nın hedefi bu şeffaf deneyimi Türkiye genelinde standart hale getirmek.

“Belirsizliği Ortadan Kaldırıyor, Kontrolü Müşteriye Veriyoruz”

Yeni hizmete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, sigortacılığın sadece bir tazminat ödeme süreci değil, bir güven ve deneyim yönetimi olduğunu vurguladı. Gölpınar, “Bu uygulamayı sadece teknik bir özellik olarak değil, müşteri deneyiminde bir standart değişimi olarak görüyoruz. Kaza sonrası yaşanan stresin en büyük kaynağı bilgi eksikliğidir. Biz, müşterimize SMS ile ilettiğimiz tek bir link üzerinden çekicinin konumunu Google Maps üzerinde canlı izleme imkânı sunarak bu belirsizliği ortadan kaldırıyoruz. Artık müşterilerimiz bekleyen değil, süreci yöneten taraf konumunda olacak” dedi.

Uçtan Uca Takip ve Operasyonel Hız

Sistem, yalnızca çekicinin olay yerine gelişini değil, aracın yüklenmesinden yetkili servise teslim edilmesine kadar geçen tüm transfer sürecini de kapsıyor. Uygulama indirme zorunluluğu olmaksızın çalışan sistem, KVKK uyumlu ve süreli linkler aracılığıyla yüksek güvenlik standartları sunuyor.

Doğa Sigorta’nın bu dijital hamlesi, operasyonel tarafta da büyük bir verimlilik sağlıyor. “Çekici nerede?” sorusundan kaynaklı çağrı merkezi trafiğini minimize eden sistem sayesinde ekipler, sigortalılara daha katma değerli hizmetler sunmaya odaklanabiliyor.

İlk Etapta 5 Büyük Şehirde Aktif

Mobil Çekici Takip Sistemi şu an için;

• İstanbul (Avrupa Yakası)

• Ankara (Merkez)

• Bursa (Merkez)

• Kocaeli (Merkez)

• Kayseri (Merkez)

bölgelerinde aktif olarak hizmet veriyor.



Gelecek Hedefi: Türkiye Genelinde Dijital Standart



Hizmet ağını hızla genişletmeyi hedeflediklerini belirten Coşkun Gölpınar, “Hedefimiz çok net: Bu şeffaf deneyimi Türkiye genelinde standart hale getirmek. Biz sigortacılığı, belirsizlikleri ortadan kaldıran dijital bir güven platformu olarak yeniden tanımlıyoruz,” şeklinde konuştu.

