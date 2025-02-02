Doğruluk mu cesaret mi soruları! Komik ve zor DC sorularıyla oyun nasıl oynanır?

02 Şubat 2025 16:53 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:56

Arkadaşlarımızla beraber oynayabileceğimiz ve keyifli vakit geçirebileceğimiz doğruluk mu cesaret mi soruları sık sık gündeme geliyor. Eğlenceli, zor, komik ve farklı DC soruları ile arkadaşlarınızla bu oyunu oynayabilirsiniz. Birbirinize doğruluk mu cesaret mi sorusunu sorduktan sonra gelen cevaba göre en komik, farklı ve ilginç DC soruların yöneltebilirsiniz.

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Kalabalık arkadaş buluşmalarında oynayabileceğiniz DC oyununda birbirinize doğruluk mu yoksa cesaret mi diye soru yöneltirsiniz. Karşınızdaki kişinin seçiminin ardından DC soruları sorarsınız. Keyifli oyun sayesinde hem arkadaşlarınızla birbirinizi daha iyi tanırsınız ve en bilinmedik özelliklerini öğrenirsiniz. Oyun sayesinde arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilirsiniz.

DOĞRULUK MU CESARET Mİ SORULARI

Sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için doğruluk mu cesaret mi oyunu sıkça tercih ediliyor. Oyun esnasında arkadaşlarınıza yöneltebileceğiniz doğruluk soru örnekleri şöyle:

Hayatındaki en büyük pişmanlığın nedir?

Kimseye söylemediğin bir sırrını bizimle paylaşabilir misin?

En son kime ve neden yalan söyledin?

En çok utanç yaşadığın an nedir?

Herkesin sana güldüğü anın nedir?

Hayatında en çok korktuğun şey ne?

Kendinde hangi özelliğini değiştirmek isterdin?

Başkası hakkında gizlice araştırma yaptın mı?

En yakın arkadaşının arkasından konuştun mu?

Hayatında neyi değiştirmek isterdin?

Ömrün boyunca tek bir yemek yiyecek olsan hangisi olur?

En çok tanışmak istediğin ünlü kim?

Kendinle hangi konuda gurur duyuyorsun?

Kendinde en sevdiğin özelliğin nedir?

Sevmediğin birisine sevdiğini söyledin mi?

DC DOĞRULUK SORULARI KOMİK VE FARKLI

Gizlice birisinin telefonunu karıştırdın mı?

En son neden ağladın, sebebi neydi?

Hayatında en çok kimi kıskanıyorsun ve neden?

En garip ve tuhaf alışkanlığın nedir?

En yakın arkadaşına en son ne zaman ve neden sinirlendin?

ZOR DC SORULARI

DC oyununda doğruluk veya cesaret seçeneğini seçebilirsiniz. Kalabalık arkadaş gruplarında oynanan ve güzel zaman geçirilen bu oyunla beraber arkadaşlarınızı daha yakından tanıyabilirsiniz. Doğruluk seçeneği şu soruları sorabilirsiniz:

En son kime istemeden kötülük yaptın, neydi?

Yakın arkadaşını hiç kıskandın mı?

Hangi arkadaşını diğerlerinden daha az seviyorsun?

Hayatında aldığın en kötü karar neydi?

En son ne yaptığın için pişman oldun?

Bu masada bulunanlar arasında hangisine sırrını vermezsin?

Kendinden utandığın an neydi?

Cesaret seçeneğinde ise karşınızdakine yöneltebileceğiniz görevler şöyle:

Telefonuna gelen en son mesajı hepimize oku

En son konuştuğun kişiyi arayarak komik bir soru sor

Komik bir şekilde şarkı söyle

Komik ve saçma bir dans figürü yap

Masanın etrafında 4 tur koş

Telefonunda komik olan bir fotoğrafı herkese göster

Bu masada oturanlardan bir kişinin sevmediğin özelliğini söyle

DOĞRULUK MU CESARET Mİ NASIL OYNANIR?

Kuralları basit ve kurulum gerektirmeyen bu oyunla beraber sevdiklerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Oyunu oynamak için ilk olarak en az 3 kişilik bir grup oluşturmalısınız. Oyunu kalabalık arkadaş grubu ile oynarsanız çok daha keyif alabilirsiniz.

En az 3 olmak üzere arkadaş grubunuzu oluşturduktan sonra oyuna ilk kimin başlayacağını seçmelisiniz. Şişe çevirmece oyununda olduğu gibi bir yöntem ile oyuna ilk başlayacak olan kişiyi belirleyebilirsiniz. Oyunda doğruluk ve cesaret seçenekleri bulunuyor. Oyuncular doğruluk veya cesaret seçeneğini seçer ve ardından karşısındaki kişiden gelecek olan soruyu veya görevi bekler.

Doğruluk seçilmesi halinde gelen soruya doğru cevap verme zorunluluğu bulunuyor. Eğer karşınızdaki kişi cesaret seçeneğini sunarsa verilen görevi yerine getirmelidir. Arkadaşlarınıza “En çok neyden utandın” tarzı sorular yönelterek doğruluk seçeneğini uygularsınız.

“3 kez masanın etrafında koş, komik dans hareketi yap” gibi görevleri ise cesaret seçeneğinde sunabilirsiniz. Karşınızdaki kişi verilen görevi tamamladıktan sonra sıra diğer kişiye geçer. Oyun bu şekilde ilerlerken keyifli vakit geçirmeniz mümkündür.

DOĞRULUK CESARETLİKTE NE SORULUR?

DC oyununda arkadaşlarınıza “En çok neye üzülürsün, en son ne zaman utandın, en çok sevdiğin arkadaşın kim” gibi doğruluk gerektiren sorular sorabilirsiniz. Sırayla birbirinize yönelttiğiniz sorular ile komik anlar yaşayabilirsiniz. Oyunda sınırları aşmamak önemli olurken zor durumda bırakmamak gerekir. Herkes oyunda doğruluk veya cesaret seçme hakkına sahip olmalıdır. Cesaret görevlerinde ise arkadaşınızı zor duruma sokmamalısınız.