Doğum izni uzatılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı

13 Ocak 2025 15:42 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:05

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz doğum izninin artmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların ardından hamile anneler ve çocuk sahibi olmayı planlayanlar doğum izninin artıp artmayacağını merak etmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre konuyla ilgili çalışmalara devam ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı​ Cevdet Yılmaz, doğum izni konusuna değindi.

Yapılan konuşmanın ardından doğum izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı gündem oldu.

DOĞUM İZNİ UZATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuyla ilgili açıklamasında "doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız" dedi.

Doğum izninin uzatılması ile ilgili yapılan çalışmalarda herhangi bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Doğum izni kapsamında annelere 16 haftalık ücretli izin veriliyor.

Bu 16 haftanın 8'i doğumdan önce, 8'i ise doğumdan sonra kullanılıyor.

Ayrıca anneler doğumdan sonra 8 haftalık ücretli izinlerini tamamladıktan sonra 6 aya kadar ücretsiz izin de alabiliyorlar.