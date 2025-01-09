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Son dakika | Cevdet Yılmaz 'Aile yılı' programını açıkladı! Yeni evleneceklere, ilk evini alacaklara ve çalışan ebeveynlere müjde

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 Ocak 2025 14:51 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:47
Son dakika | Cevdet Yılmaz &#039;Aile yılı&#039; programını açıkladı! Yeni evleneceklere, ilk evini alacaklara ve çalışan ebeveynlere müjde

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destek sağlanacağın duyurdu. Yılmaz, ilk evini alacak olan çiftler ve çalışan ebeveynlere de verilecek destekleri tek tek sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile yapısının korunması için toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bu kapsamda bu kapsamda vatandaşların hayatına doğruda dokunacak müjdeler olacağını söylemişti. Beklenen müjde Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, evli çiftlere sağlanacak destek paketlerini açıkladı.

MÜJDELERİ TEK TEK AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı’nın açılışına katıldı. Burada açıklama yapan Yılmaz, genç çiftlere müjdeleri tek tek sıraladı. Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Son dakika | Cevdet Yılmaz 'Aile yılı' programını açıkladı! Yeni evleneceklere, ilk evini alacaklara ve çalışan ebeveynlere müjde - 1. Resim

"Nüfus Politikaları Kurulumuz, sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirecek. Doğurganlık oranlarını ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planlarımızı ve yol haritamızı oluşturacağız.

EVLİ ÇİFTLERE KONUT VE MADDİ DESTEK

Aile kurmayı teşvik etmek amacıyla genç çiftlere maddi destekler, evlilik danışmanlığı ve ilk evini alanları önceliklendiren sosyal konut programlarını hayata geçireceğiz.

Son dakika | Cevdet Yılmaz 'Aile yılı' programını açıkladı! Yeni evleneceklere, ilk evini alacaklara ve çalışan ebeveynlere müjde - 2. Resim

KADINLARA DOĞUM İZNİ VE UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANI

Doğum izinlerinin artırılması, doğum yardımları, esnek ve uzaktan çalışma gibi birçok başlığı bu kurulumuzda ele alacağız.

ÇALIŞAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ KREŞ HİZMETİ

Çalışan ebeveynlere destek olmak için ücretsiz veya düşük maliyetli kreş ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız."

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Kaynak: Anadolu Ajansı
Cevdet Yılmaz

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