Üretici ve ihracatçı firmalara Hazine'den destek! Kredi tutarı 923 milyar TL'yi aştı

09 Ocak 2025 13:34 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:36

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihracatçılardan üreticilere kadar işletmelere 2009'dan 2024 yılı sonuna kadar 923 milyar 766 milyon 699 bin lira kredi kullandırdı.

Hazine destekli kredi tutarı 923 milyar TL'yi geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugüne kadar ihracatçılardan üreticilere kadar işletmelere 923 milyar 766 milyon 699 bin liralık kredi kullandırdı.

KOBİ VE KOBİ​ DIŞI TÜM FİRMALAR DESTEKLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2009'dan 2024 yılı sonu itibarıyla kullandırılan kredi miktarı 923 milyar 766 milyon 699 bin liraya ulaştı. Bu imkandan, üretici ve ihracatçı firmalar yararlandı.

Bu krediler için;

kefalet 775 milyar 231 milyon 289 bin lira olurken,

kefalet risk bakiyesi de 171 milyar 52 milyon 30 bin lira oldu.

ticari kredi tutarı 882 milyar 126 milyon 21 bin lirayı bulurken,

bu kredilere yönelik kefaletin 741 milyar 735 milyon 252 bin lira oldu.

Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 171 milyar 45 milyon 528 bin lira olarak gerçekleşti.

Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde;

en yüksek payı 658 milyar 87 milyon 348 bin lirayla işletme kredileri alırken,

bunu 67 milyar 47 milyon 959 bin lirayla yatırım kredileri,

16 milyar 599 milyon 944 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Sayı olarak ise 1 milyon 378 bin 577 ticari kredi kullandırıldı.

Kefalet tutarı içinde;

310 milyar 638 milyon lira ve yüzde 41,88 ile en yüksek payı imalat sanayi aldı.

246 milyar 268 milyon lira ve yüzde 33,2 payla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri,

70 milyar 639 milyon lira ve yüzde 9,52 payla inşaat,

28 milyar 616 milyon lira ve yüzde 3,86 payla taşımacılık, depolama ve haberleşme ardından geldi.

KOBİ'lere 485 milyar 234 milyon 385 bin lira, KOBİ dışı işletmelere de 120 milyar 598 milyon 332 bin lira kefalet imkanı sağlandı.