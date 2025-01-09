Merkez Bankası açıkladı: 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna ceza: Tam 160,3 milyon lira

09 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılında 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Merkez Bankası, 2024​'te 55 ödeme ve elektronik para kuruluşuna toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

MERKEZ BANKASI'NDAN 160,3 MİLYON LİRA PARA CEZASI

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürdü.

2024 yılında;

8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni,

7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı,

5 kuruluşa pay devir izni verdi.

1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken 1 faaliyet izni iptal edildi.

55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı.

BİLGİ EDİNME BAŞVURULARI CEVAPLANDI

Gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında Bankanın kamuoyunu aydınlatmak amacıyla ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili olarak TCMB’ye yöneltilen 1224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı.