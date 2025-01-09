Dış ticaret beklenti anketi belli oldu! İşte 2025 yılı ithalat ve ihracat beklentileri

09 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:53

Ticaret Bakanlığının 2025'in ilk çeyreğine ilişkin ihracat ve ithalat beklentileri belli oldu. Bakanlık, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Ticaret Bakanlığı​, ilk çeyrek dış ticaret​ beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. İşte 2025​ yılına ilişkin dış ticaret beklentileri. 2025 YILI İLK ÇEYREK DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ Ticaret Bakanlığının 2025'in ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan artarak 101,3, ithalat beklenti endeksi de 6,9 puan artarak 117,3'e yükseldi. İHRACAT BEKLENTİ ENDEKSİ İhracat beklenti endeksi; Bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 98,9 seviyesinde olan endeks, ilk çeyrekte 101,3'e oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre ise 3,6 puan azaldı. Gelecek 3 aya ilişkin ihracat sipariş beklentisi ise azalış yönünde etkilendi. İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ İthalat beklenti endeksi; Bir önceki çeyreğe göre 6,9 puan artarak 117,3 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,7 puan arttı. İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi ise artış yönünde etkiledi. İlgili Haberler Gümrük vergileri için yeni düzenleme Resmi Gazete'de! 'Mirasçı' detayına dikkat: Birden borçlu olabilirsiniz