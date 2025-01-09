Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı indirimlere 41,4 milyon lira ceza

09 Ocak 2025 12:42 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 12:52

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca "şahane cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi yanıltıcı reklamlara karşı 41,4 milyon lirayı aşan idari para cezası uyguladı. Elektronik ticaret, lojistik sorunlar ve sipariş iptalleri, en fazla şikayet alan alanlar arasında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı​, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, indirimli satış kampanyalarını mercek altına aldı. Bakanlık, 2024 yılı boyunca özellikle, "şahane cuma", "en uzun gün" veya "yılbaşı indirimi" gibi özel günlerde düzenlenen kampanyaları, Reklam Kurulu tarafından titizlikle inceledi. Bakanlık, yanıltıcı reklamlara karşı uyguladığı denetimlerle 41,4 milyon lira değerinde idari para cezası kesti.

İNDİRİMLİ SATIŞLARLA İLGİLİ 132 DOSYA İNCELENDİ

İndirimli satışlarda, ürünlerin veya hizmetlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınırlı miktarda sunulması gerektiğinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca, tüketiciyi yanıltan ifadeler ve görüntülerden kaçınılmalı, ürün teslimatı, hizmetin ifası ve cayma hakkı gibi konularda belirlenen süreler eksiksiz şekilde uygulanmalıdır. Bakanlık, 2024 yılında indirimli satışlarla ilgili 132 dosya inceledi. Bu dosyalardan 27'si hakkında durdurma, 89'u hakkında ise hem durdurma hem de para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN TÜKETİCİLERE UYARI

Bakanlık, indirim kampanyalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin en yoğun olduğu alanın ise elektronik ticaret olduğunu belirledi. Şikayetler, yanıltıcı indirimler, lojistik sorunlar, ayıplı ürün gönderimi, ürün gönderilmeksizin ödeme alınması gibi konularda yoğunlaşıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere alışveriş öncesi satıcı hakkında bilgi edinmeleri, arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapmaları ve fiyat karşılaştırması yapmaları tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca, sahte veya taklit internet siteleri konusunda dikkatli olunması ve SSL sertifikası gibi güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu tür önlemler, tüketicilerin yanıltıcı kampanyalardan korunmasına yardımcı olacak.