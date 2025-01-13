Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? 2025 doğum parasının ne kadar olduğu açıklandı

13 Ocak 2025 16:15 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 doğum parasının ne kadar olduğu açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından doğum yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı gündeme geldi. Doğum parası 2025 yılında tek seferlik 5 bin lira verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından 2025​ yılını "Aile Yılı" ilan edildiği açıklandı.

Bu kapsamda evlilik kredisiyle beraber doğum yardımlarının da arttırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamanın ardından 2025 doğum parasının ne kadar olduğu merak edildi.

2025 DOĞUM PARASI NE KADAR OLDU?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılında yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum parasının 5 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin TL ye yükseltiyoruz."

2025 DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanan bilgilere göre doğum yardımı başvurusu çocuk doğduktan sonra yapılıyor.

Çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvurusu" dilekçesini eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından kargo yoluyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne veya Sosyal Hizmet Merkezleri'ne gönderilmesi gerekiyor.

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR, ŞARTLARI?

Doğum yardımından sadece Türk vatandaşları ve Mavi kart sahipleri yararlanabiliyor.

Annenin veya babanın ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekiyor.

DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER, NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından takip eden ay içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

Hak sahipleri PTT şubelerine giderek doğum yardımı için yatan parayı çekebiliyor.

ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çocuklar için her ay verilen yardımın arttırıldığı da açıklandı. İkinci çocuk için her ay 1500 lira ailelere para verilecek.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için ise her ay düzenli olarak 5 bin TL para yardımı yapılacak.