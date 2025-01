Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan faizsiz kredi müjdesi verdi! Evlilik kredisi artık 81 ilde verilecek

13 Ocak 2025 15:22 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:45

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı tanıtım programı kapsamında vatandaşlara müjdeleri peş peşe sıraladı. Nüfus artış hızı ve evlilik oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere 81 ilde 150 bin TL faizsiz kredi desteği sunulacağını duyurdu. Doğurganlık hızının artırılması amacıyla her çocuk için maddi yardım yapılacağını söyleyen Erdoğan, yakın zamanda konut desteğine de başlayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aile Yılı çerçevesinde icra edeceğimiz çalışmaları etkin nüfus politikaları ile desteklemek en büyük önceliklerimizden. Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu faaliyetlerine başladı. İlk toplantısını 9 Ocak'ta gerçekleştirdi. Sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler geliştirilecek. Enstitümüz ise bir beka meselesi olarak gördüğümüz aileye ilişkin politika geliştirici faaliyetler yürütecek. Her iki yeni oluşuma da başarılar diliyorum.

Aile yapımızı korumak, tahkim etmek ve bizden sonraki kuşaklar zengin miras bırakmak hepimizin görevidir. Eğer aileyi güçlü kılmak istiyorsak işe aile fertlerinden başlamamız gerektiği de açıktır. Bilinçli anne ve babaların yetiştireceği evlatlarımız milli kimliğimizin yanı sıra aile kurumunu da yaşatacak, yarınlara taşıyacaktır. Bilinçli bir anne babanın elinde huzurlu bir yuvanın çatısı altında yürüyen çocuklar insanlığa faydalı örnek kişiler haline gelir.

LGBT​ TEPKİSİ: HEDEF AİLE KURUMUNUN KUTSİYETİ

LGBT'nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. Bireyi, aileyi, toplumu ifsat eden cinsiyetsizleştirme politikalarına tepki göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Kim ne derse desin, bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir, bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır.

"YARINLARIMIZ İÇİN ŞİMDİDEN HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Büyük ve güçlü bir Türkiye iddiasını taşıyorsak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek istiyorsak, yarınlarımızı güvence altına almayı arzu ediyorsak, yakın gelecekte hem hedeflerimize ulaşmayı hem de beka sorununu yaşamamayı temenni ediyorsak şimdiden harekete geçmeliyiz.

"NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ ALARM VERİYOR"

Nüfus artış hızımız alarm veriyor. Doğurganlık oranı alarm veriyor, çocuk ve genç nüfusumuz azalıyor. Evlenme yaşı yükseldi, boşanma oranları arttı. Bütün bu verilerin anlattığı şu. Türkiye genç ve nitelikli nüfus bakımından üzülerek söylüyorum kan kaybetmektedir. Gerekli önlemleri bir an önce almaz, ihtiyaç duyulan politikaları kısa sürede uygulamazsak sorun telafi edilemez boyuta varacaktır. Böyle bir durumda yalnızca nüfus değil nüfuz kaybı da kaçınılmazdır. 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz. Doğurganlık hızının artırılmasını nüfus politikamızın öncelikli hedefi haline getirdik.

YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ MÜJDESİ

2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Aile Yılı kapsamında birçok yeni projeyi de hayata geçiriyoruz. 14 - 28 Mayıs sürecinde milletimize söz verdiğimiz fonu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize fon dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğine 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz.

DOĞUM YARDIMI PARASI YATACAK

Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik yardımı 5 bin TL'ye yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin TL olacak şekilde maddi destek vereceğiz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart olmaksızın yardımları her ay annelerimizin hesabına yatıracağız.

KONUT DESTEĞİ DE YOLDA

Konut desteği gibi uygulamaları da devreye alacağız. Uzaktan çalışma gibi yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne ve babalar için ücretsiz veya düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz."