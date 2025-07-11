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 | Berrak Arıcan

İnsan ve hayvan kanıyla besleniyor, öpücü böceklerle yayılıyor! Ölümcül parazit alarmı

ABD'de ortaya çıkan Trypanosoma cruzi isimli parazit yeni ölümcül bir tehlike. İnsanlarla beslenen parazit, ölümcül hastalık yayıyor. Florida'da yapılan bir araştırmada 'öpücü böcek' olarak bilinen böceklerin çoğunda bu parazit bulunuyor.

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İnsan ve hayvan kanıyla besleniyor, öpücü böceklerle yayılıyor! Ölümcül parazit alarmı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 15:07

ABD'de yaşayan bazı böcekler ölümcül hastalığa neden olan taşıyor. Uzmanlar, ve 'ta, Chagas hastalığını takip etmek için 10 yıldır çalışmalar yürütüyordu.

ÖPÜCÜ BÖCEKLERİN DIŞKISIYLA BULAŞIYOR

Trypanosoma cruzi adlı bir parazitin neden olduğu tehlikeli hastalık 'öpücü böcek' olarak bilinen böceklerin dışkısıyla bulaşıyor. Bu böcekler ise insanları ve hayvanları ısırarak, kanlarını emiyorlar. Bu da Chagas hastalığının yayılmasına neden oluyor. ABD'de bu hastalık şimdiye kadar 280 bin kişide görüldü. Eğer tedavi edilmezse parazit senelerce vücudu yiyor ve kalp yetmezliği, kan pıhtıları ve bağırsak hasarı meydana geliyor.

İnsan ve hayvan kanıyla besleniyor, öpücü böceklerle yayılıyor! Ölümcül parazit alarmı

EVLERDE YAŞIYORLAR

Florida'da 300 tane öpücü böcek toplandı ve incelendi. Bu böceklerin üçte birinden fazlasının insanların evlerinde yaşadığı belirlendi. Böceklerin üçte biri Trypanosoma cruzi taşıyordu. Böcekler sayesinde yayılan parazitler, hayvanları da enfekte ediyor.

Araştırmacılar, bu böceklerin insanların inşa ettiği yeni yerleşimlerle birlikte doğal yaşam alanlarının içine girilmesi sonucu evlere sızdığını düşünüyor.

İnsan ve hayvan kanıyla besleniyor, öpücü böceklerle yayılıyor! Ölümcül parazit alarmı

GECE BESLENEN KAN EMİCİLER

Dailymail'in haberine göre, öpücü böcekler, yaklaşık 3 cm uzunluğa kadar ulaşabilen, gece beslenen kan emici böceklerdir. Gündüzleri genellikle evlerin tavanlarında ve duvar çatlaklarında gizlenirler. Geceleri ise dışarı çıkarak beslenirler. Bu böcekler, dışkılarındaki parazitin insanlar veya hayvanlar tarafından cilde ya da ağız yoluyla alınması yoluyla hastalık yayar.

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ETİKETLER
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#Öpücü Böcek
#Trypanosoma Cruzi
#Dünya
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