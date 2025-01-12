Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ilk kez tarih verdi

12 Ocak 2025 18:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına yönelik tartışmalar, gündemin en sıcak konuları arasında yer alıyor. 3. dönem adaylık konusunda ortaya atılan iddialara Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan dikkat çeken yanıtlar geldi. Uçum, anayasal sürece işaret ederek, adaylık tartışmalarını “aymazlık” olarak nitelendirdi. Uçum yeniden adaylık için tarihi de ilk kez dile getirdi.

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemde iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini gerçekleştirmesinin ardından üçüncü dönem cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı tartışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın İbrahim Tatlıses'in2027​'de yeniden aday olma çağrısında bulunması sonrası gözler yeniden aynı konuya çevrildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı “Pazar Yazısı” başlıklı paylaşımında bu konuyla ilgili tarihe dikkat çekti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE​ HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Ocak’ta gerçekleşen Kabine toplantısından sonra net bir mesaj verdiğini belirten Uçum, Abdullah Öcalan ile İmralı’da yapılan görüşme ve TBMM’deki siyasi parti ziyaretleriyle ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz iktidar ve ittifak olarak Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz” sözünü hatırlatarak, konuyu Erdoğan’ın bir kez daha aday olmasına bağlayanların “tam bir aymazlık içinde” olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'IN İSTİSNAİ 3. DÖNEM ADAYLIĞI İÇİN TARİH VERDİ

Mehmet Uçum, Erdoğan’ın yeniden adaylığına dair anayasal süreci açıklığa kavuşturarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istisnai adaylığı için anayasal imkân (m.116/3) olmasına rağmen, 'bu girişimle adaylıktaki anayasal engeli kaldırmak istiyorlar' şeklinde yalan söyleyip bunda ısrar edenler de var. Terörsüz Türkiye hedefi bugünün konusudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istisnai adaylık imkânı ise 2027 yılının ikinci yarısında gündeme gelebilir. Bu iki konu arasında ne zaman birliği açısından ilişki kurulabilir ne de özellikleri bakımından” ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI

Konuyu yeni anayasa beklentisine bağlayanlara da yanıt veren Uçum, “Oysa yeni anayasa olmasa da Terörsüz Türkiye hedefinden vazgeçilmez. Yeni anayasa olursa ilk dört maddeye dokunulmayacağı, Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı isimlerinden vazgeçilmeyeceği defalarca ifade edildi. Elbette Cumhuriyetin kazanımları ve demokratik birikim korunacaktır. Bunlara zarar vermeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bunların güvencesi Türk Milletidir. Tabi ki geniş mutabakatla yapılacak bir yeni anayasa ile demokrasinin, sosyal adaletin, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi mümkündür. Bu beklenti meşrudur. Ancak yeni anayasa Terörsüz Türkiye hedefinin doğrudan bir unsuru değildir” dedi.

"MÜZAKERE VE PAZARLIK YOK"

Mehmet Uçum, terörle mücadelede devletin kararlılığını vurgulayarak, “Özetle, terörün sona ermesine yönelik Devlet İnisiyatifi çok nettir” dedi. Uçum, terör sorununa yönelik bir müzakere ya da pazarlığın söz konusu olmadığını belirterek, “Terörü sona erdirmek için mutabakat aramak, komisyon kurmak, yasama yetkisine atıf yapmak abestir. Bunlar işi yokuşa sürmektir. Devlet; terörün eylemine, diline, vesayetine, örgütüne her yerde ve her hal ve şartta son verecektir” ifadelerini kullandı.