Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Üçüncü bir yol yok' diyerek kesin konuştu! 'Başka seçenek kalmadı'

11 Ocak 2025 18:31 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 19:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır’da gerçekleştirdiği temasların ardından Şanlıurfa’ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halk ve partililerle bir araya geldi. Kongrede yaptığı konuşmada, terörün sona erdirilmesi için hayata geçirilen son siyasi girişimlere dair değerlendirmelerde bulundu ve kararlılık mesajları verdi.

AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti​ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre sürecinde Türkiye​'nin dört bir yanını karış karış dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan​ son olarak Şanlıurfa​ 8. Olağan Kongresi için açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HİTLER ÖZENTİSİ SİYASET​ YAPANLAR MİLLET DERSİNİ VERDİ"

-Bu topraklardaki bin yıllık kardeşliğimize kasteden her türlü dışlayıcı tavrı elimizin tersiyle ittik. Ayrıştırıcı yaklaşımlar siyasetimizde yer bulamadı.

-Türkiye'ye sığınmış muhacirleri zorla göndermekle tehdit ettiler. Kim? CHP. Biz ne dedik siyasi geleceğimize dahi mal olsa onları koruyacağız dedik. Sırf 3-5 oy fazla alabilmek için kimlerin kimlerle anlaşmalar yaptığını unutmadınız. Hitler özentisi siyaset yapanlara önce millet dersini verdi sonra kendi partisinde kaybetti.

"ÜÇÜNCÜ BİR YOL YOKTUR"

-Terörle sonuç alınamayacağı görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etmek dışında başka seçeneği kalmamıştır. Terörle demokrasi aynı kapta bulunmaz. Tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bir tarafta hukuk demokrasi diğer tarafta istikrarsızlık ve gerilim var. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek, ya da ülkeye silah doğrultanlar gömülecek. Üçüncü bir yol yoktur. Artık terör bitsin. Görüyoruz ki siyasi partiler arasında mutabakat oluştu. Terörün bitmesine umut doğdu. Terörden nemalananlar bundan rahatsız oluyor ve olacaklar. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız, bu konuda kararlıyız.

BİZİM YOLUMUZ KARDEŞLİK YOLU

-Biz bugüne kadar kardeşliği savunduk. Hasım eylemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Köken üzerinden milletin ayrıştırılmasını, inançlar üzerinden insanımızın bölünmesini reddediyoruz. Hayat tarzı yüzünden ötekileştirmeyi reddediyoruz. 85 milyonun tamamını aynı ortak paydada buluşturmaya çalışıyoruz. Bizim yolumuz kardeşlik yoludur.

-Hangi terör örgütü aramıza duvar örebilir, bu toprakları bölmeye kimin gücü yetebilir? Kardeşi kardeşe kırdırmak için her yolu denediler, darbecileri kullandılar, terör örgütlerini devreye aldılar. Kardeşlerim bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Terörü maşa olarak kullanma devri bitmiştir. Bölücü örgütü bu topraklara kandan gözyaşından başka bir şey getirmedi. Ayrımcılıktan ırkçılıktan başka bir şey getirmedi. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur.

TATLISES, ERDOĞAN'DAN ADAYLIK SÖZÜ ALDI

Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses de kongreye katılan isimler arasındaydı. Tatlıses Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkışını "Haydi Söyle" şarkısını söyleyerek karşıladı. Tatlıses Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından tekrar sahneye çıktı. Birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söylediler. İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki dönem yeniden aday olması için söz aldı.

Tatlıses, şarkısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dönerek, “Cumhurbaşkanım, bir sefer daha bizimle var mısın?” dedi. Tatlıses’in bu sözlerine Erdoğan’ın yanıtı salondaki coşkuyu artırdı. Cumhurbaşkanı, “Sen varsan ben de varım” diyerek cevap verdi. Bu diyalog, salonda bulunan partililer tarafından alkışlarla karşılandı.