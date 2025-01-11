Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye İbrahim Tatlıses'in sürpriziyle çıktı
11-01-2025 18:06
| Güncelleme: 11-01-2025 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan Kongresi, sürpriz bir anla hafızalarda yer etti. Kongreye ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in katılımı damgasını vurdu. Halk arasında "İmparator" lakabıyla tanınan Tatlıses, kendisiyle özdeşleşmiş olan "Haydi Söyle" şarkısını söyleyerek sahneye çıktı.
Salondaki katılımcılar, İbrahim Tatlıses'in sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşadı. Tatlıses, "Haydi Söyle" şarkısından bir bölümü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kongrede bulunanlarla birlikte seslendirdi. Katılımcılar şarkıya alkışlarla eşlik ederken, salondaki atmosfer neşe ve heyecanla doldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tatlıses’in performansını tebessümle izleyerek sanatçıya olan sevgisini dile getirdi.