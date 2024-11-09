Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım ziyaret saatleri ve bilet fiyatları netleşti 2024

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

09 Kasım 2024 12:49 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:18

10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde Dolmabahçe Sarayı'na gitmek isteyenler ziyaret saatlerini ve giriş ücretlerini araştırmaya başladı. Her yıl 10 Kasım'da binlerce ziyaretçi ağırlayan saraya bu yıl da birçok kişi akın edecek.

10 Kasım Pazar gününe kısa süre kala İstanbul'da gidilecek olan yerler araştırılıyor. Her sene akın edilen Dolmabahçe Sarayı'nın giriş saatleri ve bilet fiyatları da yeniden gündeme geldi. DOLMABAHÇE SARAYI 10 KASIM'DA AÇIK MI, ÜCRETSİZ Mİ? Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etmek isteyenler 10 Kasım günü giriş yapabilecek. Saray'a girişler ücretsiz olmazken her sene bahçede düzenlenen tören ve etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlanabiliyor. DOLMABAHÇE SARAYI GİRİŞ ZİYARET SAATLERİ 2024 Dolmabahçe Sarayı pazartesi günü kapalı olurken diğer günler 09.00 ile 17.00 aralığında ziyarete açık oluyor. DOLMABAHÇE SARAYI BİLET GİRİŞ FİYATLARI NE KADAR? Resmi sitede yer alan bilgilere göre giriş ücretleri şöyle: Selamlık, Harem ve Resim Müzesi Birlikte Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 170 TL Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 1200 TL İndirimli Bilet Fiyatı: 90 TL Okul Öğrenci Grupları (Mavi Salon Bölgesi Öğrenci Güzergahı) İndirimli Bilet Fiyatı: 50 TL [Kombine Bilet I] Milli Saraylar Full Pass; Dolmabahçe Sarayı + Anadolu ve Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç) Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 300 TL Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 2000 TL İndirimli Bilet Fiyatı: 150 TL [Kombine Bilet II] Dolmabahçe Sarayı + Yıldız Sarayları+ Avrupa Yakası Saray, Köşk ve Kasırları (Topkapı Sarayı ve Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç) Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 200 TL Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 1500 TL İndirimli Bilet Fiyatı: 100 TL [Kombine Bilet III] Dolmabahçe Sarayı + Anadolu Yakası Saray, Köşk ve Kasırlar (Küçüksu Kasrı Mesire Alanı Hariç) Yerli Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 200 TL Yabancı Ziyaretçi Bilet Fiyatı: 1500 TL İndirimli Bilet Fiyatı: 100 TL İlgili Haberler İstanbul 10 Kasım tören programı belli oldu! Anma töreni etkinlikleri düzenlenecek 10 Kasım İzmir tören programı duyuruldu! Cumhuriyet Meydanı'nda olacak