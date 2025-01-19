Dominik Livakovic Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında neden yok? Sakatlık durumu ve kaç maç oynamayacağı belli oldu

19 Ocak 2025 13:08 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 13:39

Fenerbahçe bugün Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında deplasmana çıkacak. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin başarılı kalecisi Dominik Livakovic forma giymeyecek. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında Livakovic'in yer almaması üzerine sakatlık durumu gündeme geldi.

Fenerbahçe'de Livakovic için satış kararı! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe'de Livakovic için satış kararı! Yeni adresi belli oluyor

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün (19 Ocak 2025 Pazar) Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı oynanacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Fenerbahçe'nin kadrosu belli olmaya başladı.

Dominik Livakovic'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise taraftarların gündeminde yer alıyor.

LİVAKOVİC ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Livakovic, sarı-lacivertlilerin, Adana Demirspor deplasmanında oynamayacak.

Bu sezon oldukça başarılı performans gösteren deneyimli file bekçisinin sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Livakovic'in bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

LİVAKOVİC ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz haftalarda oynadığı Konyaspor karşılaşmasında Livakovic sakatlık yaşamıştı.

Yaşanan sakatlık nedeniyle Livakovic Adana Demirspor karşılaşmasında forma giymeyecek.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

LİVAKOVİC KAÇ MAÇ YOK, SAKATLIK DURUMU?

Konyaspor maçında sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Livakovic'in 3-4 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Adana Demirspor karşılaşmasının yanı sıra 21. ve 22. hafta kapsamında oynanacak olan Göztepe ve Alanyaspor maçında da oynamayacağı tahmin ediliyor.