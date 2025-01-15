Fenerbahçe'de şok sakatlık! Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in MR sonucu açıklandı
Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Konyaspor maçının son dakikasında sakatlık yaşadığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Livakovic'in MR görüntülemesinde sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği duyuruldu.
Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhis edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Livakovic'in sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi..