Dominik Livakovic Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamıyor? Sakatlık durumu hakkında son gelişme

19 Aralık 2024 13:51 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:09

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler sarı-lacivertlilerin file bekçisi Dominik Livakovic'in karşılaşmada neden oynamadığı gündem oldu. Bu sezon başarılı performans gösteren file bekçisinin sakatlık durumu açıklandı.

Oğuz Aydın'ın Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak edildi! Sakatlık durumu gündem oldu

Oğuz Aydın'ın Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak edildi! Sakatlık durumu gündem oldu

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları belli oldu

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları belli oldu

Fenerbahçe yarın Süper Lig kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3 puan alarak Galatasaray ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Arda Turan liderliğindeki Eyüpspor ise ligdeki üst sıralardaki yerini korumayı ve daha yukarıya çıkmayı planlıyor.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala taraftarlar tarafından Dominik Livakovic'in Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak ediliyor.

DOMİNİK LİVAKOVİC EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Dominik Livakovic geçtiğimiz hafta oynanan Eyüpspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 32. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Direkt olarak soyunma odasına ilerleyen Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Livakovic'in sakatlığı nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında forma giymemesi bekleniyor.

DOMİNİK LİVAKOVİC KAÇ MAÇ YOK, SAKATLIK DURUMU?

Bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken file bekçisi Livakovic'in 17. haftanın ardından verilecek aradan sonra tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam RAMS Başakşehir​ ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre; Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık,

Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama,

Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur.

Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."