Donald Trump'ın kaç çocuğu var? Çocukları ve eski eşlerinin hayatı

06 Kasım 2024 11:13 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:28

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlandı. ABD Başkanı olarak Donald Trump'ın seçilmesinin ardından kaç çocuğunun olduğu ve eski eşlerinin isimleri yeniden gündeme geldi. Büyük Trump ailesi Almanya kökenli olarak tanınıyor.

Donald Trump 132 yıl sonra bir ilke imza attı! ABD tarihinde Beyaz Saray'a dönen ikinci başkan oldu

Donald Trump 132 yıl sonra bir ilke imza attı! ABD tarihinde Beyaz Saray'a dönen ikinci başkan oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonucu belli olurken Donald Trump'ın aile üyeleri de konuşuldu. Eski eşi Ivana Trump'ın neden öldüğü de merak edilirken torunlarının isimleri de konuşuldu.

DONALD TRUMP'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Trump'ın 3 eşinden toplam beş çocuğu ve on torunu vardır. Çocuklarının isimleri ise Donald Trump Jr., Ivanka Trump, Eric Trump, Tiffany Trump, Barron Trump.

Ivana ile evliliğinden Donald Jr., Ivanka ve Eric adında 3 çocuğu bulunurken başkanlık seçimleri öncesinde çocuklarının hepsi şirkette başkan yardımcısı olarak tanınıyordu. Ivanka'nın eşi olan Jared Kushner ise Beyaz Saray kıdemli danışman olarak görev yaptı.

Tiffany Ariana 1993 senesinde dünyaya gelirken Marla Maples ile evliliğinden olan tek çocuğudur. 2016 senesinde Pennsylvania Üniversitesi'nde sosyoloji ve kentsel yönetim okudu.

Barron William Trump ise 20 Mart 2006 doğumludur. Melania Trump evliliğinden doğan tek çocuk olurken annesi tarafından Sloven kökenlidir. Birkaç dizi ve televizyon gösterilerinde yer aldı. Melania ile beraber 2017'de Beyaz Saray'a taşındı.

DONALD TRUMP'IN ESKİ EŞLERİ KİM?

Ivana Trump ilk eşi olurken 1949 senesinde Çekoslovakya'da dünyaya geldi. Eski manken, iş kadını ve kayakçı olarak tanınan isim 1977 ile 1992 seneleri aralığında Trump ile evli kaldı. The Trump Organization'un kurulmasında önemli rol oynayan isim 1988 senesinde ABD vatandaşlığına geçti.

Marla Maples, ikinci eşi olurken 1963 yılında Dalton'da doğdu. Evliliği sırasında ABD vatandaşı olan tek eşi olarak biliniyor ve 1993 ile 1999 aralığında evli kaldılar.

Melania Trump, 1970 yılında Yugoslavya'da doğdu. Uzun bir süre modellik yapan isim ABD'nin 2. yabancı doğumlu First Lady'si olarak biliniyor. Çift 2005 senesinde evlendi.

IVANA TRUMP NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

2022 yılında 73 yaşında hayatını kaybeden ismin Manhattan'da evinde merdivenlerden düşerek öldüğü belirtildi. Naaşı ise Trump Aile Çiftliği'nde toprağa verildi.