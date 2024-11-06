Donald Trump ABD seçimini kazandı! İlk mesajları dikkat çekti: Sınırları kapatacağım, savaşları bitireceğim

06 Kasım 2024 10:31 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:45

Son dakika... ABD seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre, Donald Trump, 270 delege sınırını aştı ve zaferini ilan etti. Zafer konuşması için sahneye çıkan Trump, konuşmasına ABD halkına ve destekçilerine teşekkür ederek başladı. ABD'nin altın çağı olacağını söyleyen Trump, ''Tarih yazdık'' diyerek Kamala Harris'i geride bıraktığını vurguladı. ''Her gün sizin için savaşacağım'' diyerek ABD halkına ilk sözünü veren Trump, dünyaya da ''Savaşı bitireceğim'' diyerek mesajını verdi.

ABD seçim sonuçlarında resmi olmayan verilere göre, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump oldu. Kamala Harris, seçim yarışını kaybetti. Kamala Harris'in konuşma yapmayacağının duyurulmasının ardından Trump, zafer konuşması için sahneye çıktı. Trump'a sahnede eşi Melianie Trump ve çocuklarının yanı sıra başkan yardımcısı JD Vance ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson eşlik etti.

DONALD TRUMP: TARİH YAZDIK

Trump, konuşmasına teşekkür ederek başladı. İşte Trump'ın zafer konuşmasından satır başları:

''Herkese teşekkür ederim. Michiganda'da Pensilvanya'da da kazandık... Tarih yazdık. Hayatımın en önemli anlarını yaşıyorum. Amerika ve eşi görülmedik bir başarı verdi. Senato'nun da kontrolünü ele geçirdik. Teksas, Michigan, Pensilvanya... Şu anda önde görünüyoruz. Zorlu bir zafer süreci geçirdik. Bütün bu başarılar çok önemli ve çok özel. Bu başarıyı kimse beklemiyordu. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi.''

''ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Temsilciler Meclisi'nde de başarımız var. Eşim Melanie'ye de teşekkür ediyorum... Bütün aileme teşekkür ediyorum, çocuklarıma da.''

TRUMP AİLESİ VE YARDIMCILARIYLA SAHNEDE

Trump'a sahnede aile üyeleri, eşi Melania Trump, başkan yardımcısı JD Vance ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson eşlik etti. Vance, Trump'ın ardından mikrofonu ele aldı ve ABD'de yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Vance, "Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanık olduğumuzu düşünüyorum. Amerikan tarihinin en büyük ekonomik geri dönüşüne öncülük edeceğiz.''

DONALD TRUMP: ABD ALTIN ÇAĞINI YAŞAYACAK

Başkan yardımcısı JD Vance'in ardından Donald Trump tekrar kürsüye geçti. Trump, yardımcılarına tekrar teşekkürlerini sundu. ABD'nin 47. Başkanı, Amerikalılara "her gün sizin için savaşacağım" sözünü vererek, "Amerika'nın altın çağını" başlatacağını söyledi.

''SINIRLARI KAPATMALIYIZ''

Trump, ABD'ye girişlerin yasal olmasını söylediği zafer konuşması sırasında sınırları kapatacağını da ifade etti:

''Özel denen şeyi biz kendimiz yapmak zorundayız. Dünyanın en büyük en güçlü ülkesindeyiz ve burada daha fazla beklememiz gerekmemeli. Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.''

''ELON MUSK YENİ STARIMIZ''

Donald Trump, Elon Musk'ın yeni starı olduğunu söyledi. En büyük destekçisi Musk'a da teşekkürlerini ileten Trump, Musk'ı 'süper dahi' olarak tanımladı. Trump, ''Bugün burada hep birlikteydik. Süper dahilerimizi sahiplenmemiz gerek. Onlara iyi bakmamız lazım.'' dedi.

Elon Musk, mitinglerde olduğu gibi Donald Trump'ı zafer konuşmasında da yalnız bırakmadı.

DONALD TRUMP: SAVAŞI BİTİRECEĞİM

ABD halkına ilk sözünü vererek ''Altın Çağ'' yaşatacağını söyleyen Donald Trump, vergileri düşüreceğini de söyledi. Orta Doğu'daki savaşa ve Rusya-Ukrayna savaşına değinen Trump, ''Savaşı bitireceğim'' dedi.

''Başkalarının yapamadığını yapacağız'' diyerek ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'a gönderme yapan Trump şu ifadeleri kullandı:

''En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm. Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını kaderi için hep beraber çalışacağız.''

''TANRI HAYATIMI BAĞIŞLADI''

Suikast girişimine değinen Donald Trump, "Tanrı hayatımı bir sebepten dolayı bağışladı. Ve bu sebep ülkemizi kurtarmak ve Amerika'yı eski ihtişamına kavuşturmaktı. Ve şimdi bu görevi birlikte yerine getireceğiz. Önümüzdeki görev kolay olmayacak ama ruhumdaki tüm enerjiyi, ruhu ve mücadeleyi bana emanet ettiğiniz işe adayacağım.'' dedi.

Trump, verdiği sözleri tutacağını söylediği zafer konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

''Yarından itibaren verdiğim sözleri tutmaya başlayacağım. Biz ABD'yi güçlü, refah haline getireceğiz. ABD'nin en güzel 4 yılına girmek üzereyiz. Çabalamak zorundayız. Başarı bizi bir araya getirecek. Bu başarı bizi bir araya getirdikçe hepimiz ABD'yi birinci önceliğimiz yaparak çalışacağız. Bütün Amerikalılar için ABD'yi en iyisi haline getireceğiz. ABD'nin şimdiye kadar geldiği en iyi hale geleceğiz.''