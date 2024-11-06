Dünya Donald Trump'ın zaferini Kamala Harris'in yenilgisini konuşuyor: Beyaz Saray'a geri döndü

06 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:16

Tüm dünyanın gözü ABD'deki seçimlerdeydi. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, Demokrat Parti adayı Kamala Harris'i resmi olmayan sonuçlarla mağlup etti. Trump'ın resmi olmayan zaferi sonrası hem ABD basını hem de dünya basını manşetlerini süsledi.

Donald Trump 132 yıl sonra bir ilke imza attı! ABD tarihinde Beyaz Saray'a dönen ikinci başkan oldu

Donald Trump 132 yıl sonra bir ilke imza attı! ABD tarihinde Beyaz Saray'a dönen ikinci başkan oldu

ABD’yi 2017-2021 yılları arasında idare eden eski Başkan Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar parti adayı Kamala Harris’i geride bıraktı.

ABD’nin 47’nci başkanı olan Trump, aynı zamanda 132 yıl sonra bir ilke imza atarak Beyaz Saray'a geri dönen ikinci ABD Başkanı oldu. Trump’ın zaferi ülke medyasında olduğu kadar dünya basının da geniş yer buldu.

NEW YORK POST

En çarpıcı başlıklardan biri ABD merkezli New York Post gazetesinden geldi. Trump'ın gülümseyen fotoğrafının yanına "Yine yaptı" başlığını atan gazete, "done" yerine Donald'ın kısa hali olan "Don" kelimesini kullanarak da bir kelime oyununa yer verdi.

Haberin spotunda "Trump seçim galibiyetiyle çok uzun zaman konuşulacak bir geri dönüş başardı" ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise 2021 seçimlerinde ikinci dönemi kazanamayan Trump'ın geri dönüşünün tarihi olduğu vurgulandı. Aradan geçen dört yılda Trump hakkında soruşturmalar açıldığı, Trump'ın iki suikast girişiminden sağ çıktığı belirtilen haberde, "Donald J. Trump Amerikan tarihinde Beyaz Saray'ı peş peşe gelmeyen iki dönem kazanan ikinci kişi oldu" detayının altı çizildi.

THE NEW YORK TIMES

ABD’nin en etkili gazetelerinden The New York Times, sayım sonuçları ve sandık çıkış anketlerinden elde edilen öngörüleri bir arada verdiği seçim sayfasının manşetini "Salıncak Eyaletleri Kazanan Trump Zaferin Eşiğinde" şeklinde attı.

Gazetenin gelişmeleri dakika dakika aktardığı haberinin başlığında ise Trump’ın resmi olmayan sonuçlarla birlikte kutlama yapmasına dikkati çekildi. Seçimlerle ilgili üçüncü haberde ise Cumhuriyetçilerin Senato’nun kontrolünü de aldığı vurgulandı.

THE GUARDIAN

İngiltere basınının da gözü ABD seçimindeydi. Manşetlerin ABD seçimiyle süslendiği ülkenin önde gelen gazetelerinden The Guardian, "Pennsylvania'yı kazanarak zafere çok yaklaşan Donald Trump 'Tarih yazdık diyor'" başlığını attığı haberinde, Trump'ın konuşmasından satır başlarını aktardı.

Gazetenin ayrıntılı haberinde de kritik salıncak eyaletleri kazanan Trump'ın Beyaz Saray'a dönmenin eşiğinde olduğu vurgulandı.

BBC

İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC'nin internet sitesi de Donald Trump'ın kutlama yapan destekçilerine seslendiği konuşmada zaferi ilan ettiğini vurguladı.

Manşetin ilgili haberlerinde ise iki detay öne çıktı. Katty Kay imzalı haberde "Demokratlar epey depresyonda" denirken ikinci haberde de Ohio ve West Virginia eyaletlerindeki zaferler sayesinde ABD Senatosu'nun kontrolünün de Cumhuriyetçilere geçtiği aktarıldı.