Rusya'dan ABD seçim sonucu için ilk yorum: Kamala'nın işi bitti, Trump'ın zaferi Ukrayna'ya darbe!

06 Kasım 2024 12:36 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:51

Rusya, ABD'de seçim sonucundan Donald Trump'ın zaferle çıkmasından memnun. Rusya'nın Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Trump'ın zaferini ''Ukrayna'ya darbe'' olarak nitelendirdi.

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, seçim yarışını kaybetti. Trump, zafer konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı ardından tebrik mesajları da yağmaya başladı. Trump'ın zaferinden memnun olan İsrail ve Rusya, Trump'a ilk mesajlarını ileten ülkeler oldu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Dimitri Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in "işinin bittiğini" söyledi. Trump'ın zaferini ''Ukrayna'ya darbe'' olarak nitelendiren Medvedev, Ukrayna"da yürütülen "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşacağını ifade etti.

Medvedev, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Kamala'nın işi bitti. Bırakın bulaşıcı bir şekilde gülmeye devam etsin. Özel askeri operasyonun hedefleri değişmeden kalacak ve bu hedeflere ulaşılacaktır."

NETANYAHU'DAN TRUMP'A İLK MESAJ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ı ilk tebrik eden isimlerden biri oldu. Netanyahu, "Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü tebrik ediyorum. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ABD arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu büyük bir zafer!" ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP: SAVAŞLARI BİTİRECEĞİM

Donald Trump, ABD seçim sonuçlarının resmi olmayan verilerine göre 270 delege sınırını aşmasının ardından ailesi ve yardımcılarıyla beraber sahneye çıktı.

Zafer konuşması yapan Trump, dünyaya mesajını ''Savaşı bitireceğim'' diyerek verdi. Trump'ın o sözler şu şekildeydi:

''Başkalarının yapamayacağını yapacağız. En iyi insanlar da bizde. Bu kampanya çok tarihi bir değere sahip. En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm.''

''Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını kaderi için hep beraber çalışacağız.''