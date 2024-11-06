ABD seçim sonucunda son durum: Donald Trump kazandı, Kamala Harris kaybetti

06 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:01

ABD seçim sonucunun resmi olmayan ilk verileri gelmeye başladı. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris'i geride bıraktı. Trump, seçim yarışını önde götürüyor. Donald Trump'ın şimdilik 230 delege kazandığı, Kamala Harris'in ise 205 delegeye sahip olduğu belirtildi. ABD medyasından New York Times, Trump'ın kazanma ihtimalinin yüzde 90 olduğunu yazdı. Resmi olmayan sonuçlara göre ise ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump oldu. İşte ABD seçimine dair son veriler...

Canlı Anlatım Özeti DONALD TRUMP ZAFER KONUŞMASINA HAZIRLANIYOR

ABD'NİN YENİ BAŞKANI DONALD TRUMP

SENATO'DA ÇOĞUNLUK CUMHURİYETÇİLERDE

DONALD TRUMP 230, RAKİBİ KAMALA HARRIS 205 DELEGE ALDI

KRİTİK EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI

SALINCAK EYALETTE TRUMP KAZANDI

NEW YORK TIMES: TRUMP'IN KAZANMA ŞANSI YÜZDE 90

ELON MUSK ŞİMDİDEN ZAFER İLAN ETTİ

DONALD TRUMP 210, KAMALA HARRIS 112 DELEGE ALDI

TEXAS EYALETİ DONALD TRUMP'IN

TRUMP 101, HARRIS 52 DELEGEYE ULAŞTI

KAMALA HARRIS, DONALD TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI

DONALD TRUMP ABD SEÇİMİNDE ÖNDE

KRİTİK EYALETTE TEKNİK ARIZA

TRUMP BİR EYALETTE DAHA KAZANDI

06.11.2024 09:48

DONALD TRUMP ZAFER KONUŞMASINA HAZIRLANIYOR

ABD seçim sonucunda neredeyse sona gelindi. Resmi olmayan verilere göre, Donald Trump zafer ilan etti ve konuşma için hazırlanıyor. Kamala Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond ise kısa bir açıklama yaptı. Richmond, Harris'in bir konuşma yapmayacağını duyurdu. Harris'in bugün değil de yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

06.11.2024 09:37

ABD'NİN YENİ BAŞKANI DONALD TRUMP

ABD'de resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Donald Trump yarışı kazandı. Demokratların adayı Kamala Harris ise Trump'ın gerisinde kalarak seçim yarışında kaybetti.

06.11.2024 09:00

SENATO'DA ÇOĞUNLUK CUMHURİYETÇİLERDE

ABD başkanlık seçiminde, Senato'da Cumhuriyetçiler toplamda 51 sandalye ile çoğunluğu aldı. Demokratlar ise Senato'da 42 sandalye kazandı. Kongre'nin 435 sandalyeli ⁠Temsilciler Meclisi kanadında ise Cumhuriyetçiler 179 sandalyeye ulaşarak, 148 sandalyede kalan Demokratların önünde gidiyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için 218 üyeye ulaşmak gerekiyor.

06.11.2024 08:05

DONALD TRUMP 230, RAKİBİ KAMALA HARRIS 205 DELEGE ALDI

ABD başkanlık seçiminde, 50 eyaletin 35’indeki resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 230, rakibi Kamala Harris ise 205 delege kazandı.

06.11.2024 08:00

KRİTİK EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI

ABD'de en fazla delegeye sahip olan California eyaletinde oy verme işlemi tamamlandı. ABD'nin batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı. California'da oy verme işleminin sonlanmasıyla ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlandı.

06.11.2024 07:30

SALINCAK EYALETTE TRUMP KAZANDI

Salıncak eyaletlerden North Carolina'da Donald Trump 16 delegeyi de aldı.

06.11.2024 07:04

NEW YORK TIMES: TRUMP'IN KAZANMA ŞANSI YÜZDE 90

ABD'de sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanma şansının yüzde 90 olduğunu açıkladı.

06.11.2024 06:03

ELON MUSK ŞİMDİDEN ZAFER İLAN ETTİ

Donald Trump destekçisi Elon Musk, şimdiden zafer ilan etti. Sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, "Oyun, set, maç" paylaşımında bulundu.

06.11.2024 06:30

DONALD TRUMP 210, KAMALA HARRIS 112 DELEGE ALDI

ABD’deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 210 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 112 delege kazandı.

06.11.2024 05:05

TEXAS EYALETİ DONALD TRUMP'IN

ABD'de başkanlık seçiminde 40 eyalette oy sayım işlemi başladı. Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Texas'taki yarışı Trump önde tamamladı. Trump, Texas'ta 40 delege kazanmış oldu.

Öte yandan, New York, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerindeki sonuçlar da açıklandı.New York eyaletinde Demokratların adayı Kamala Harris galip gelirken, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana eyaletlerini Trump kazandı. Harris, New York'ta 28 delege kazanırken, Trump, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Louisiana'da 17 delegeyi hanesine yazdırdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 188 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

06.11.2024 04:50

TRUMP 101, HARRIS 52 DELEGEYE ULAŞTI

ABD'nin 28 eyaletinde daha oy sayım işlemleri başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware ve Massachusetts'de seçimi kazanarak, 52 delege sayısına ulaştı.

06.11.2024 04:30

KAMALA HARRIS, DONALD TRUMP'IN GERİSİNDE KALDI

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.

06.11.2024 04:05

DONALD TRUMP ABD SEÇİMİNDE ÖNDE

Demokratların adayı Kamala Harris, Maryland'i kazandı. Donald Trump ise Mississippi ve Alabama'yı kazandı. ABD başkanlık seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 14’ünde 95 delege kazanan Cumhuriyetçi aday Trump yarışı önde götürürken rakibi Harris ise 35 delege elde etti.

06.11.2024 03:55

KRİTİK EYALETTE TEKNİK ARIZA

Pensilvanya'da teknik bir arıza oy verme işlemlerinin 2 saat kadar uzatılmasına neden oldu. Önemli salıncak eyaletlerden biri olan Pensilvanya başkanlık aritmetiğini belirlemede önemli bir yere sahip.

06.11.2024 03:52

TRUMP BİR EYALETTE DAHA KAZANDI

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump Batı Virginia eyaletini de kazandı.

06.11.2024 03:00

7 EYALETTE SANDIKLAR KAPANDI: ABD SEÇİMİ İÇİN İLK SONUÇLAR

ABD'de bazı eyaletlerde sandıklar kapandı ve ilk sonuçlar gelmeye başladı. Kritik eyaletlerden Georgia ile Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont, Virginia'da oylama sona erdi ve sandıklar kapandı. AP haber ajansına göre, Kamala Harris, partinin kalesi olan Vermont'u kazanan son Demokrat oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump, 23 delege, Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, 3 delege kazandı.