ABD Kongresi'nin yeni düzeni belli oluyor! İşte seçimdeki son durum

06 Kasım 2024 06:12 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 06:51

ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde oy sayma işlemleri devam ediyor. Trump ve Harris arasındaki kıyasıya mücadele sürerken, Temsilciler Meclisi'nde sandalyelere kimlerin oturacağı da merak ediliyor. İşte ABD seçiminde son durum...

ABD yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD yeni başkanı kim oldu, seçim sonuçları açıklandı mı? 2024 ABD başkanlık seçimi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD başkanlık seçimlerinde dikkatler Donald Trump​ ve Kamala Harris​'in üzerinde olsa da, halk aynı zamanda Kongre​'de kendilerini kimin temsil edeceğini de hesaplıyor.

Bu yarışların sonucu Kongre'deki güç dengesini belirleyecek ve sağlık hizmetleri, ekonomi politikası, iklim eylemi ve göçmenlik reformu gibi önemli konular da dahil olmak üzere yasama gündemini etkileyecek.

Şu anda Demokratlar Senato​'da az bir çoğunluğa sahipken, Cumhuriyetçiler Meclis'te az bir üstünlüğe sahip. Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ve 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.

Ülke genelindeki oy sayım işlemleri devam ederken, bazı eyaletlerde sonuçlar da belli olmaya başladı.

Buna göre Vermont eyaletinden bağımsız olarak seçimlere giren Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.

Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinden Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.

Florida'da ise Cumhuriyetçi senatör Rick Scott ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.

Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.

51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda, Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.

Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.

Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NİN KONTROLÜNÜ KİM ELE GEÇİRECEK?

Temsilciler Meclisi'ndeki çekişmeli yarışların çoğu, New York ve Kaliforniya da dahil olmak üzere başkanlığın salıncak eyaletlerinin ötesinde yürütülüyor.

Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.

YENİ SENATÖRLER KİMLER OLACAK?

Seçilenlerin 6 yıllığına göreve geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.