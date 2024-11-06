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ABD seçimlerinde 'hile' iddiası! Trump sosyal medyadan paylaştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Kasım 2024 05:02 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 05:21
ABD seçimlerinde &#039;hile&#039; iddiası! Trump sosyal medyadan paylaştı

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Polis departmanından Trump'ın iddialarına yalanmaya geldi.

ABD'de bir yandan oy verme işlemleri sürerken bir yandan da sayım devam ediyor. Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan başkanlık seçimlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eski ABD Başkanı Trump, "Philadelphia'da çok büyük seçim hilesi olduğuna dair söylentiler var" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki paylaşımında ise Trump, "Philadelphia ve Detroit! Çok sayıda kolluk kuvveti orada" diye ekledi.

ABD seçimlerinde 'hile' iddiası! Trump sosyal medyadan paylaştı - 1. Resim

YETKİLİLERDEN YALANLAMA

Philadelphia Polis Departmanı ise ABD basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın neden bahsettiğini anlamadıklarını" belirterek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirilmesini gerektiren bir olay gerçekleşmediğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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