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Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvuru süresi kaldırıldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
08 Ağustos 2024 16:23 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 16:28
Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası&#039;nda başvuru süresi kaldırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin gündeminde yer alan kampanyada yeni başvuru döneminin başlayacağını da süresiz olarak başvuru yapılabileceğini duyururken Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası nedir, başvurular ne zaman başlayacak merak konusu oldu.

Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde sevindiren haberi veren Murat Kurum, Yarısı Bizden’de kampanyasında yeni dönemin başladığını ve başvurularda tarih kısıtlamasının kalktığını duyurdu.

DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU TARİHİ KALKTI MI?

Bugün Bağcılar'da konuşan Kurum, kampanya hakkında "Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz" dedi.

Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz; 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz." sözleri ile Yarısı Bizden Kampanyası'nda başvuru süresinin kalktığını duyurdu.

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Kaynak: TGRT Haber
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