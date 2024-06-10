Doom The Dark Ages duyuruldu! XBOX Game Pass, PC ve PlayStation 5 için 2025 yılında çıkacak

10 Haziran 2024 18:43 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:39

Riot Games Valorant'ı konsollara getireceğini duyurdu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilecek

Riot Games Valorant'ı konsollara getireceğini duyurdu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te oynanabilecek

Doom serisinin yeni oyunu "Doom The Dark Ages" duyuruldu.

2025 yılında XBOX Game Pass, PC ve PlayStation 5 platformlarında oyuncularla buluşacak.

Belirtilenlere göre, seriye yepyeni bir soluk getiriyor.

DOOM THE DARK AGES KONUSU BELLİ Mİ?

Oyuncular, karanlık çağlarda geçen bu yeni macerada, canavarlarla dolu bir dünyada hayatta kalmaya çalışacak.

Yapımcı firma, oyunun grafik ve oynanış açısından serinin önceki oyunlarına göre büyük yenilikler içereceğini belirtti.

Oyunun konusu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

"Doom The Dark Ages" hayranlarını şimdiden büyük bir heyecanla bekletiyor.