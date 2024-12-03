DSİ kura çekimi ne zaman? Sürece dair detaylar belli oldu
Devlet Su İşleri (DSİ), sürekli işçi alımı için kura takvimini duyurdu. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.
DSİ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. Adaylar, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra kura tarihlerine odaklandı.
DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi, 16 Aralık’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonuçları ve isim listesi, Devlet Su İşleri’nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.
DSİ SINAVLARINDA BAŞARI PUANI KAÇ?
Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar mesleki bilgi ve becerilere odaklanacak. Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
DSİ HANGİ BRANŞLARDA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?
Devlet Su İşleri, şu branşlarda personel alımı gerçekleştirecek:
Sürveyan
Sondaj İşçisi
Teknisyen
Bakımcı-Yağcı
Aşçı Yardımcısı
Ekskavatör
Operatör
Noter kurasıyla belirlenen toplam 263 işçi, ekskavatör, dozer ve vinç operatörlüğü gibi alanlarda görevlendirilecek.