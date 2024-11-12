Dubai çikolatası için 90 marka başvurusu! Çılgınlık her geçen gün büyüyor

12 Kasım 2024 23:22 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 23:45

Dubai çikolatasında sosyal medyadaki popülerliği nedeniyle yaşanan fırtına dinmek bilmiyor. Dubai çikolatası için 90 farklı marka başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Vatandaşın satın almak için uzun kuyrukla oluşturduğu Dubai çikolatası çılgınlığı giderek büyümeye devam ediyor.

Artan talep nedeniyle Antep fıstığı fiyatları da 2 ayda yüzde 30 yükseldi.

DUBAİ ÇİKOLATASINA 90 MARKA BAŞVURUSU

Dubai çikolatası ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu’na 90’a yakın marka başvurusu yapıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvurular Dubai çikolatasının ardından Dubai sarması, Dubai dolması, Dubai lokumu gibi gıda ürünlerinin de yakın zamanda piyasaya çıkabileceğinin işaretini verdi.

ANTEP FISTIĞI FİYATLARINA YANSIDI

Dubai çikolatası modası nedeniyle, çikolatanın üretiminde kullanılan Antep fıstığına da talep arttı.

Antep fıstığının kilogram fiyatında yüzde 25 ile 30 arasında artış yaşandı.