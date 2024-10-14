Dubai Çikolatasına onlarca para vermeye gerek yok! 6 malzemeyle 10 dakikada evde yapın

14 Ekim 2024 15:44 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:48

Dubai Çikolatası evde nasıl yapılır yeniden gündeme geldi. Son zamanlarda popüler olan ürün bilinirliğini korurken evde yapmak isteyenler kolay yapım tarifini araştırıyor. İçi kadayıf ve antep fıstığı dolgulu olan meşhur Dubai Çikolatası'nın tarifi ve malzemeleri ürünün viral olmasıyla beraber aratılıyor.

TikTok ve Instagram'da dikkat çeken Dubai Çikolatasını denemeyen kalmadı. Market market gezip ürünü aramak istemeyenler için ise en kolay ev yapımı Dubai Çikolatası tarifini hazırladık.

Antep fıstığı​ ile kadayıfın birleşimi büyük beğeni toplarken çeşitli markalar da yenisini üretmeye devam ediyor.

DUBAİ ÇİKOLATASI EVDE NASIL YAPILIR?

Tüm dünyanın gündeminde yer alan çikolatayı denemek isteyenler gün geçtikçe artıyor. Viral olan çikolatayı yapmak için ana malzeme olarak kadayıf, çikolata​ ve antep fıstığı kremasına ihtiyacınız olacak.

Kadayıfları yağ ile karıştırdıktan sonra antep fıstığı ile birleştirmelisiniz. Kabınıza benmari usulü erittiğiniz çikolatayı ekledikten sonra fazla kalanları hafifçe sallayarak azaltabilirsiniz. Ardından antep fıstığı kreması ve kadayıf birleşimini kabın içerisine ekliyoruz.

Donmaya bırakılan kabı aldıktan sonra üst kısımlarını geride kalan çikolata ile tamamlıyoruz. Donmasının ardından servise hazır hale gelecek.

Dilerseniz kabın alt kısmına çeşitli süslemeler veya renklendirmeler yaparak kendi Dubai Çikolatanızı süsleyebilirsiniz.

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ KOLAY VE HIZLI

Eşsiz lezzeti yapmak için kolay ve hızlı tarifini hazırladık. İlk olarak tereyağını erittikten sonra kadayıflarla kavurmaya başlayınız.

Kadayıfı ocaktan alıp bir kap üzerine fıstık ezmesi, fıstık içi ve tahini ekleyip karıştırınız.

Benmari usulü ile eritilen çikolatanın yarısına kadarki kısmını kabın içerisinde koyduktan sonra donmaya bırakalım.

Donduktan sonra kabın içerisinde fıstıklı kremayı ekleyerek kaşık yardımı ile düz bir zemin haline getirebilirsiniz.

Eritilmiş olan diğer çikolatayı kabın üzerine ekleyerek tam bir çikolata tableti haline getirdikten sonra donması için bekletiniz.

Evde yapmış olduğunuz Dubai Çikolatasını donduktan sonra ailenize, sevdiklerinize ve arkadaşlarınız servis edebilirsiniz. Viral olan çikolatanın kırıldığı ilk an antep fıstıklarının akışkan olması oldukça dikkat çeken kısımlarından biri oluyor. Şimdiden afiyet olsun!

DUBAİ ÇİKOLATASI MALZEMELERİ VE YAPIMI

TikTok ve Instagram'da popülerliğini koruyan çikolatanın yapımı için gerekli olan malzemeleri temin etmelisiniz. Kolayca Dubai Çikolatası yapmak için kullanmanız gereken malzemeler şöyle:

3 yemek kaşığı fıstık içi

1 yemek kaşığı tereyağ

250 gram sütlü çikolata

2 yemek kaşığı dolusu fıstık ezmesi

5 yemek kaşığı kadayıf

2 yemek kaşığı tahin

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL SAKLANIR?

Yapmış olduğunuz çikolatayı serin bir yerde veya buzdolabında saklayabilirsiniz. Hafif ve kolayca yapılan ürünün 1 saat dinlenmesi yeterli olurken kısa sürede servis edebilirsiniz.