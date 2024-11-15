Dubai çikolatasından alınan kaloriyi yakmak için harcanan süre şaşırttı: Dubai Çikolatası kaç kalori?

15 Kasım 2024 11:33 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:35

Son dönemlerde hem hikayesiyle hem lezzetiyle oldukça ilgi gören Dubai çikolatasının 100 gramında yaklaşık 500 kalori olduğu ortaya çıktı. Bu kaloriyi yakmak için harcanan süre ise vatandaşları şaşırttı.

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Sosyal medyada popülerliğini koruyan Dubai çikolatasının içeriğinde Antepfıstığı ezmesi, tel kadayıf, tahin, çikolata ve yağ bulunmasından dolayı oldukça yüksek kaloriye sahiptir. Peki, Dubai çikolatasından alınan kalori​ nasıl yakılır?

DUBAİ ÇİKOLATASI​ KAÇ KALORİ?

Dubai çikolatasının kalori miktarı, porsiyon gramajına bağlı olarak değişir. Ancak bu çikolatanın 100 gramı yaklaşık olarak 450-500 kalori içerir.

DUBAİ ÇİKOLATASINDAN ALINAN KALORİ KAÇ SAATTE YAKILIR?

Dubai çikolatasından alınan 500 kaloriyi yakmak için, 45-60 dakika arasında koşmak, 90-100 dakika arasında yürümek veya yaklaşık olarak 3 saat ev işi yapmak gerekir.

DUBAİ ÇİKOLATASINDAN ALINAN KALORİ NASIL YAKILIR?

Dubai çikolatasından alınan kaloriyi yakmak için koşu​, yürüyüş​, bisiklet, yüzme veya günlük aktiviteleri en az 1 saat boyunca yapmak gerekiyor.