Duman Grubu yeni albümünden 2 şarkıyı bugün 17.00'de paylaşacak

24 Haziran 2024 11:14 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 11:24

Müzik dünyasında adından söz ettiren Duman, yeni projesini duyurdu. Dinleyicilerin merakla beklediği albümün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken kaç şarkı çıkacak araştırıldı. İşte yayın tarihi...

DUMAN YENİ ALBÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

En son "Darmaduman" albümü yayınlanırken 24 Haziran günü ise albümden 2 parçanın yayınlanacağı açıklandı. Albümün yayın tarihi henüz duyurulmazken bugün “Nerde Benim Kafam” ve “Kufi” şarkıları 17.00'de dinleyici ile buluşacak.

Grup, 16 parçadan oluşan albümünü yakında çıkaracağını şu sözlerle duyurmuştu: “16 parçadan oluşan yeni albümün kayıtlarını tamamladık. Yakında sizlerle”

DUMAN ALBÜMLERİ

Grubun, 6 stüdyo albümü, 3 konser albümü, 1 konser DVDsi ve 1 en iyiler toplama albümü yayınlandı. 1999 yılında Eski Köprünün Altında, 2002 yılında Belki Alışman Lazım, 2005 yılında Seni Kendime Sakladım, en son 2013 yılında Darmaduman albümlerini var.