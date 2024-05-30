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Queen'in müzik kataloğu 1 milyar dolara satılıyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 17:32 - Güncelleme : 30 May 2024 17:35
Queen&#039;in müzik kataloğu 1 milyar dolara satılıyor

Efsane müzik grubu Queen'in müzik kataloğunun 1 miyar dolara satışa çıkması bekleniyor. Michael Jackson'ın Rekor, kataloğunun yarısıyla şubatta 1 milyar 200 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.

'Bohemian Rhapsody' ve 'We Will Rock You' ve We Are Champions’ gibi şarkılarla bilinen rock müzik grubu Quenn'in katalog satışı ve farklı iş fırsatlarını da kapsayacak büyük bir teklif için çalışmalar başladı.

QUENN'İN MÜZİK KATALOĞU SATIŞA ÇIKIYOR 

Queen grubu, 1991'de hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Freddie Mercury'nin yerine Adam Lambert'in geçmesiyle müzik hayatına devam ediyor. Sony Music, şubatta da Michael Jackson'ın kataloğunun yarısını 1 milyar 200 milyor dolara satın almıştı.

Queen'in müzik kataloğu 1 milyar dolara satılıyor - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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